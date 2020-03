Jak udělat z občanů otroky politické kasty. Robejšek promluvil o zneužití epidemie koronaviru Evropskou centrální bankou

Státy "zachraňují" ekonomiky, které předtím vypnuly antivirovými pravidly. Rvou do nich peníze, aby povzbudili poptávku. Ale lidé nepřestali utrácet ze strachu (poptávkový šok.) To podniky přestaly vyrábět, protože to dostaly befelem (nabídkový šok). Výsledek: inflace cen bydlení