WSJ informoval o velkém nedostatku zlata v USA

„Prodejci rozprodali vše, nebo jsou dočasně zavření. Credit Suisse Group AG, která od roku 1856 vytvářela vlastní slitky, tento týden informovala klienty, že nemá cenu ani se ptát. Bankéři v Londýně si půjčují soukromá, či se snaží najít vojenská nákladní letadla, aby dopravili své slitky na burzy v New Yorku,“ píší noviny.

Nedostatek zlata na burze vedl k tomu, že bankéři z Wall-Street poprosili o pomoc Kanadu. „Kanadský královský monetární dvůr byl zavalen prosbami o zvýšení výroby zlatých slitků, které by mohly být odeslány do New Yorku,“ dodávají noviny.

Cena futures na zlato v USA vyrostla v tomto týdnu přibližně o 9 % na úroveň 1620 dolarů za trojskou unci, dosáhla tak sedmiletého maxima. Jen v několika případech do začátku roku 2000 vyrostly ceny zlata za týden ještě více. Takový růst byl dosažen hned poté, co obrovská banka Lehman Brothers vyhlásila bankrot v září roku 2008.

Společnost OneWeb zbankrotovala

Britská společnost OneWeb, která vypouští družice z kosmodromů Vostočnyj a Bajkonur, vyhlásila bankrot.

„Společnost (OneWeb – red.) a některé z jejích filiálek požádaly dobrovolně o poskytnutí obhajoby u souladu s kapitolou 11 zákoníku o bankrotu Jižního okruhu státu New York,“ uvádí se v prohlášení.

OneWeb plánovala vytvořit skupinu družic, která umožní zabezpečit vysokorychlostní internet pro uživatele v celém světě díky úplnému krytí zemského povrchu.