Putin promluvil o spolupráci s USA a Saúdskou Arábií v otázce ropy

„Jsme v úzkém kontaktu s našimi partnery v Saúdské Arábii. Nedávno jsem hovořil s prezidentem Spojených států amerických,“ řekl.

„Chci zdůraznit: Rusko považuje za nutné spojit úsilí. Jak jsem právě řekl, my jsme nebyli iniciátory rozpadu smlouvy OPEC+. A jsme připraveni k dohodám s partnery i v rámci tohoto mechanismu - OPEC+ a jsme ochotni spolupracovat se Spojenými státy americkými v této otázce. Domnívám se, že je nutné spojit úsilí o vyvážení trhu a snížit v důsledku tohoto koordinovaného úsilí těžbu,“ řekl Putin během porady věnované situaci na globálních energetických trzích.

Putin zhodnotil politiku Saúdské Arábie na ropném trhu

Putin zdůraznil, že všechny strany mají zájem na zajištění stability. Pokud jde o snížení produkce, prezident uvedl, že by to mohlo být snížení o 10 milionů barelů denně nebo o něco více.

„To vše je pochopitelné, protože to zjevně souvisí se snahami našich partnerů ze Saúdské Arábie zbavit se konkurentů, kteří těží tzv. břidlicovou ropu. Aby to bylo možné, cena by měla být pod 40 USD za barel. V tomto smyslu samozřejmě do jisté míry svého cíle dosahují,“ řekl Putin na poradě věnované situaci na globálních energetických trzích, jejíž těsnopisný záznam byl zveřejněn na webových stránkách Kremlu.

Rijád se zjevně snaží zbavit konkurentů, kteří těží břidlicovou ropu, do jisté míry se jim to daří, ale Ruská federace to nepotřebuje, prohlásil prezident RF.

Zároveň dodal, že Rusko to prostě nepotřebuje. Putin zdůraznil, že Rusko se nikdy nesnažilo o příliš vysoké nebo příliš nízké ceny ropy. Při ceně 42 dolarů za barel, při níž je tvořen rozpočet, se země cítí velmi dobře, dodal.

„Nikdy jsme si nestanovili takový cíl, protože náš rozpočet je stanoven, jak jsem již řekl, na 40 dolarů za barel,“ zdůraznil prezident.

Důvody poklesu cen a produkce jsou podle názoru prezidenta spojeny „především s koronavirem a v této souvislosti snížené produkce i poptávky“.

Hrozba nedostatku na trhu s ropou

Putin prohlásil, že globální ropný průmysl může v důsledku současné situace na trhu v budoucnu na pozadí obnovení poptávky narazit na nedostatek ropy.

„Je zřejmé, že globální ropný průmysl, který dnes čelí takovým systémovým problémům, v budoucnu, kdy poroste poptávka - a to se nevyhnutelně stane, poptávka nevyhnutelně poroste - tak průmysl v této situaci může čelit rostoucímu nedostatku zdrojů, a potom i ropy,“ řekl Putin.

Uvedl, že to bude doprovázeno všemi negativními důsledky pro globální ekonomiku, protože v tuto chvíli „i ceny mohou letět nahoru“.