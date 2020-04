V Kremlu okomentovali novou dohodu OPEC+

OPEC+ v neděli schválila další snížení těžby ropy z úrovně října 2018: o 23 % v květnu a červnu, 18 % do konce roku 2020, 14 % do konce dubna 2022. V první etapě má aliance snížit těžbu o 9,7 milionu barelů denně, dále o osm a šest milionů. Pro RF a Saúdskou Arábii to má činit 11 milionů barelů denně. Mexiko rovněž dosáhlo speciálních podmínek: sníží těžbu jenom o 100 tisíc barelů denně v květnu a červnu, zbylý podíl budou kompenzovat USA.

Blížící se chaos

„Co se týče dohody. Považujeme ji za důležitou. Je to potvrzení toho, že země těžící ropu, jež jsou členy OPEC+, a také řada dalších zemí dokáží dosáhnout konsensu, porozumění ve jménu stabilizace energetických trhů,“ řekl Peskov novinářům.

„Máme za to, že dohoda OPEC+ pomohla vyhnout se blížícímu chaosu na trzích a udržet víceméně stabilní cenovou dynamiku,“ řekl Peskov novinářům.

Kontakty lídrů

Lídři RF, USA a Saúdské Arábie se domluvili, že si budou vždy telefonovat v případě nutnosti projednání energetických problémů, ale zatím žádná podobná jednání naplánována nebyla, sdělil Peskov.

„V plánu to zatím nemáme, vidíte však, že se dokážou velmi rychle, momentálně domluvit na tomto rozhovoru. Musí probíhat, když to bude nutné, tím spíš, že se král Saúdské Arábie, prezident Trump a prezident Putin dohodli na pokračování jednání v případě, že to bude vyžadovat vývoj situace,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku novinářů.