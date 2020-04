Šéf Gazprom Neftu vysvětlil, proč byla dohoda OPEC+ nutná

„Dohoda je nutná. V podmínkách velmi značného snížení poptávky po ropě, které vidíme, je jedinou účinnou strategií řízení zkoordinovaného snížení celkové světové těžby. Je to určitě lepší než snížení těžby kvůli přeplnění všech ropných nádrží,“ řekl Ďukov.

„I kdyby však nebylo dohody dosaženo, nebyl by to katastrofický scénář pro ruský ropný průmysl. Máme dostatečnou míru bezpečnosti. Samozřejmě jak my, tak i výrobci z Blízkého východu by museli těžbu snížit přirozeným způsobem – kvůli snížení poptávky a nedostatku ropných nádrží. Ale stejně bychom tuto krizi přežili s menšími ztrátami na rozdíl od mnoha jiných výrobců,“ dodal.

Bezby však období nízkých cen vedlo ke značnému snížení investic, vzniku nedostatku ropy na trhu a následujícímu prudkému růstu cen. „O podobnou houpačku nemá nikdo zájem. Proto je nová dohoda dnes optimálním řešením pro producenty, stejně jako i pro spotřebitele,“ zdůraznil šéf Gazprom Neftu.

Ďukov okomentoval rovněž porovnání spolumajitelem Lukoilu Leonidem Fedunem dohody OPEC+ s Brest-Litevským mírem z roku 1918, „ponižujícím a těžkým“. „Nesouhlasím s tím. Dohoda je nutná, a to pro všechny producenty, a není na tom nic ponižujícího,“ podotkl.

Podle jeho slov podíl fyzického snížení těžby, který připadá na Rusko podle nové dohody OPEC+, činí v první etapě asi 18 %. „Odpovídá to kvótě, kterou měla naše země v rámci dohody z let 2016 až 2019. Tentokrát bude snížení podpořeno kromě OPEC+ také jinými producenty, jako jsou USA, Brazílie a Norsko. S ohledem na snížení těžby těmito zeměmi bude podíl Ruska činit méně než 15 %,“ řekl v závěru šéf Gazprom Neftu.

OPEC+ se 12. dubna dohodla na snížení těžby ropy o 9,7 milionu barelů denně v květnu a červnu, o 7,7 milionů v druhém pololetí a o 5,8 milionu do konce dubna roku 2022. Za výchozí úroveň byl přijat říjen roku 2018, pro RF a Saúdskou Arábii však byla přijata úroveň 11 milionů barelů denně, z nichž se bude těžba snižovat o 23 %, 18 % a 14 %. Zvláštních podmínek se domohlo také Mexiko: snižuje těžbu o pouhých 100 tisíc barelů denně v květnu a červnu, ostatních 300 tisíc za něj sníží USA.