„Dolar jsme změnili v toaletní papír.“ Investiční expert varoval před vládními opatřeními

Keiser Report televizní stanice RT hovořil s Markem Yusko ze společnosti Morgan Creek Capital ve snaze zjistit, co čeká světovou ekonomiku v situaci, kdy celá odvětví hospodářství stojí nad propastí.

„Skutečnou věcí dneška je to, že to ve skutečnosti není virus, co představuje hrozbu,“ prohlásil Yusko. Podle jeho názoru se ve světě nalézá více virů, které jsou nebezpečnější než Covid-19. Fiskální a monetární stimuly na celém světě ovšem povedou k velkým problémům.

„Jsme na hraně zlomu… kde jsme nyní změnili dolar na toaletní papír. Ve své podstatě jsme řekli, že nezáleží na tom, jak moc budeme tisknout. Budeme tisknout, dokud to krvácení neskončí,“ uvedl.

Na co lidé zapomínají je, že stoupající ceny akcií nejsou v každém případě dobrá věc, prohlásil Yusko a dodal: „Rozhodně to není dobrá věc pro 49 procent lidí v této zemi, kteří nevlastní žádné akcie.“

„Takže to, co se tady děje, je kleptokracie. Probíhá to po desetiletí a je to plán. Kvantitativní uvolňování nebylo navrhnuto, aby vytvořilo ekonomický růst. Kvantitativní uvolňování bylo navrženo k ožebračení 99 procent lidí a pro obohacení jednoho procenta lidí. A všechno, co se odehrává během několika posledních týdnů je jen větší úroveň toho samého,“ řekl.

Podle názoru investora se svět může nacházet na cestě, která se změní z velké recese na velkou depresi.

Slovensko chce stáhnout většinu svých vojáků z Afghánistánu

Kvůli pandemii covidu-19 plánuje Slovensko návrat svých vojáků z misí v Afghánistánu, uvedl pro agenturu SITA slovenský ministr obrany Jaroslav Naď.

„Mohu říci, že nás velitel operace aliance v Afghánistánu požádal, stejně jako ostatní země, jejichž vojáci tam působí o to, abychom co nejvíce snížili takový personál, který přímo nesouvisí s vykonávanou činností. My tedy ze 49 vojáků stahujeme 29 domů v průběhu tohoto měsíce,“ uvedl slovenský ministr obrany.

Naď dodal, že bylo také rozhodnuto o prodloužení pobytu slovenských vojáků v Pobaltí, kde se nachází na základě pravidelné rotace.