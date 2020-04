Americká General Electric plánuje dodat Slovensku motory pro vojenská letadla

Přesněji jde o částku v 707 274 997 dolarů, kterou General Electric vyhrála na výrobu motorů F110-GE-129 včetně jejich instalačních práci, náhradních dílů a modernizovaných počítačů pro jejich řízení. Práce budou prováděny v Cincinnati v Ohiu a očekává se, že budou dokončeny do 31. prosince 2026.

Ve zprávě se dodává, že v rámci kontraktu se předpokládají vojenské dodávky pro Slovensko, Bulharsko, Tchaj-wan a Katar.

Motor F110 je dvouproudovým motorem s přídavným spalováním. Společnost GE Aviation ho vyrábí od roku 1984 (jeho modifikaci GE-129 od roku 1992). Motory se například používají ve víceúčelových stíhacích letounech F-15 a F-16.

F-16 pro Slovensko

Na konci roku 2018 podepsala Slovenská republika s americkou společností Lockheed Martin smlouvu o nákupu 14 víceúčelových stíhaček F-16 Block 70. První čtyři stroje by měly na Slovensko dorazit v roce 2022, dalších deset do konce roku 2023. Americká letadla mají nahradit současně používané stíhačky MiG-29.

Celkem za letadla, munici a kompletní provozní zázemí Slovensko zaplatí přes 1,6 miliardy eur (přes 41,35 miliardy korun). To je nejdražší modernizace vojenské techniky v dějinách republiky.

Pro provozování nových letadel se rovněž předpokládá modernizace vojenského letiště Sliač. Vláďa Petera Pellegriniho projekt odsouhlasila v říjnu roku 2019.

Po nástupu do své funkce nový ministr obrany Slovenska Jaroslav Naď avizoval přehodnocení splátek za stíhačky F-16, a to kvůli vyčlenění financí na boj se šířením covidu-19. Upozornil také na to, že projekt modernizace letiště Sliač nebyl zpracován, a proto kritizoval schválení 55 milionů eur.