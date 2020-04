Vary přijdou o desítky milionů korun. Přežijí následky zrušení filmového festivalu podnikatelé?

Jedno z nejslavnějších českých měst očekává ztráty ve výši mnoha desítek milionů korun, přičemž ohroženi budou především místní podnikatelé.

Každý rok festival přinesl do Karlových Varů kolem 180 milionů korun, desítky milionů mířily do jednotlivých hotelů.

„Nás to samozřejmě hrozně mrzí. Festival jednak láká do Karlových Varů spoustu návštěvníků nejen z České republiky. A pak nás to mrzí proto, že podnikatelé, kteří počítali s výnosem z festivalu, jsou v tomto ohledu ohrožení. Pokud se festival neuskuteční, ani tržby nebudou mít takové, což už teď souvisí s covidem-19,“ litovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že pořadatelé zvažovali přesunutí akce na srpen, termín ale neprošel a 55. ročník se přesouvá na příští rok.

© Sputnik / Michal Pavelka Hotel Imperial v Karlových Varech v době koronaviru

Poznamenává se, že organizátoři připravili náhradní program. Město vždy posílalo festivalu osmimilionovou dotaci, takže teď připraví novou smlouvu, která by náhradní akce podpořila.

Stejně jako Karlovy Vary schvaloval filmovému festivalu v minulých letech osm milionů korun i Karlovarský kraj.

Podle hejtmana Petra Kubise je o odložení akce na příští rok pro kraj špatnou zprávou, i když očekávatelnou.

„Festival mohl být jednou z věcí, která mohla restartovat cestovní ruch. Ale chápu to,“ okomentoval situaci hejtman.

Zástupci festivalu už se s Kubisem o krajské podpoře bavili, ale zatím nešlo o konkrétní částku.

Co se týče náhradního programu, jde o speciální verzi tradiční přehlídky nazvanou Vary ve vašem kině. Akce proběhne v původním festivalovém termínu, a to od 3. do 11. července.

„Jsem rád alespoň za tu malou alternativu Vary ve vašem kině, to je skvělé. Ale to, že festival nebude, kraji v současné chvíli určitě nepomůže,“ zdůraznil Kubis.

Názor opozice

Uvádí se, že rozhodnutí organizátorů o letošní přehlídce zarmoutilo i karlovarské opoziční zastupitele.

Podle slov bývalého primátora Petra Kulhánka došlo na chmurné představy.

„Rozhodnutí organizátorů ale rozumím, protože pokud by se letos plánovaný ročník uskutečnil, nebyl by plnohodnotný, což si zrovna u 55. ročníku nedovedu představit. Budu optimistický a budu vzhlížet k červnu příštího roku, kdy bude ročník v plném obsahu a plné kráse,“ okomentoval zrušení Kulhánek.

K následkům dotyčného roku se vyjádřil i předseda zastupitelského klubu karlovarských Pirátů Jindřich Čermák.

„Filmový festival je svátek nejen filmu, ale také pro celou řadu karlovarských živnostníků, které tak postihne další rána. Plně věřím, že tyto morové rány naše město přečká a že i filmový festival se příští rok vrátí v plné parádě,“ uvedl.

Připomíná se, že 55. ročník filmového festivalu se uskuteční od 2. do 10. července 2021.