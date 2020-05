Šichtařová: Přibývá chudých a superbohatých. Evropský socialismus zase selhal

„V posledních třiceti letech (evropští politici – red.) neustále budovali lepší zítřky, zachraňovali ty a ony, poskytovali sociální granty a programy - a dopadlo to jako vždy. Místo toho, aby střední třída rostla, podle dat Eurostatu se zmenšuje. Přibývá chudých i extra bohatých, ale střed mizí. Rozdíly ve společnosti se prohlubují,“ myslí si Šichtařová.

Tento trend není, podle jejích slov, zatím na českém území příliš vidět. Jinak tomu ovšem je v západní Evropě.

„V ČR to zatím ještě nepozorujeme tolik, ale jinde v Evropě to je už markantní. Problémy západní Evropy demaskoval koronavirus. Zahraniční agentury informují, jak se vytvářejí dlouhé fronty v Paříži u míst s potravinovou pomocí. Lidí, kteří ji potřebují, přibývá. Na předměstích Paříže roste sociální napětí. Lidé mají hlad i strach, a to vlastně zatím ještě ani nepřišlo hromadné propouštění. Sud střelného prachu sociálního smíru už zase doutná. Francie přitom není ani chudý, ani zaostalý stát. A už vůbec to není stát s tvrdým kapitalismem. Naopak je to země, kde jsou socialisté velmi vlivní. Jenomže - právě tím to je,“ uvedla ekonomka.

Podle názoru Šichtařové to byly právě zásahy státu, kdo vytvořil skupinu superbohatých a velké množství chudých lidí. Koronavirus přitom tento trend údajně ještě urychlil, neboť malí podnikatelé nemohou pracovat, zatímco velcí „jedou dál“.

„Hezky to je vidět třeba v maloobchodu. Velké e-shopy prodávají bez přestávky a trhají v tržbách rekordy. Malé kamenné obchody čekají na pětadvacítku. Nůžky se opět víc rozevřely. Vzniká tu bohatá „digitální“ vrstva. Nejbohatší člověk světa už není ten, kdo něco vymyslel nebo vyrobil, ale člověk, který toho nejvíc přeprodal a přeposlal,“ napsala Šichtařová.

„Je to neuvěřitelný paradox: Socialisté chtěli a chtějí větší rovnost mezi lidmi. Ale výsledkem jejich zákazů, příkazů a regulací je pravý opak: že chudí stále víc chudnou a bohatí stále víc bohatnou. Pokud by toto chudnutí a bohatnutí kopírovalo také individuální schopnosti a zásluhy, fajn, žádný problém. Ale tohle rozevírání nůžek nekopíruje individuální schopnosti a zásluhy lidí a firem; kopíruje pouze to, kdo má schopnějšího lobbistu a ochotnějšího úředníka přihrát státní přerozdělování,“ dodává ekonomka, která obratem upozorňuje na skutečnost, že některé mezinárodní organizace již varovaly před příchodem velkého světového hladomoru.

Evropský socialismus představuje v současné situaci větší problém, než samotný virus, říká ekonomka.

„Evropský socialismus adorující dávky a přerozdělování je větší problém než virus sám. Armády úředníků nevyrobí lidem jídlo. Jenže, jak říkal Viktor Černomyrdin, „učitelé a lékaři chtějí jíst prakticky každý den!“ Přerozdělování ve jménu pomoci potřebným anihiluje ty, kteří jsou schopni něco vytvořit a chudé nasytit. Dávky „potřebným“ hlad neukončí, protože zdecimují ty, kdo jídlo tvoří,“ uzavřela Markéta Šichtařová.

„Koronavirus nic nezmění“

Politolog Petr Robejšek ve svém podcastu věnoval pozornost unikátní situaci, kterou podle jeho názoru vytvořil koronavirus. Po příchodu vakcíny se prý ale vše vrátí do „normálie“ a potřebné změny se konat nebudou.

Podle názoru Robejška se vše vrátí do starých kolejí poté, co přijde vakcína na koronavirus. Aktuální situaci bychom, podle jeho mínění, měli využít k tomu, abychom přehodnotili své životní priority – našli nový důvod, proč pracovat.

„Naše civilizace musí vyvážit zmrzačený poměr mezi mít a být dříve, než dojde k jejímu zániku,“ prohlásil Petr Robejšek s odkazem na knihu Ericha Fromma Mít nebo být. „K tomu je potřeba udělat něco, co je nemožné a jednoduché zároveň – přehodit motivační výhybku tak, abychom konzumní ideály začali doplňovat a nahrazovat hodnotami, které nemají tržní cenu. Prostě začít nově myslet o tom, proč pracujeme,“ uvedl politolog.

„V pandemii je to stejné jako ve válce – každý chápe, že nejdůležitější je být a teprve potom i mít. Ale v normálii je to právě opačně. Chceme hlavně mít, a proto jsme tak pokroucení,“ zmínil.

Dobrý život, podle jeho slov, není dostatečně popsat pouze seznamem věcí, které nám patří. „Přesně tohle poznání si musíme udržet i v normálii,“ dodal Petr Robejšek.