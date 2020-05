Zúčastní se Rusko nebo Čína dostavby Dukovan? Informuje se o tajném dokumentu, podle něhož mohou být vyřazeny z projektu

Rusko a Čína dodávat nebudou?

V neděli ráno zveřejnil Deník N článek, ve kterém se s odvoláním na čtyři na sobě nezávislé zdroje uvádí, že česká vláda před nedávnem tajně schválila pravidla pro výběr dodavatele nového jaderného bloku pro Dukovany. Údajný dokument má zajistit, že zakázku nedostane společnost ze státu, který může ohrožovat strategickou bezpečnost České republiky. Jeden ze zdrojů Deníku N zmínil v této souvislosti konkrétně Rusko a Čínu.

Připomeňme, že v poslední době došlo ve vztazích mezi Prahou a Moskvou k určitému napětí, které navazuje na dřívější kroky pražských politiků. Ruská diplomacie tak kritizovala rozhodnutí vedení Prahy 6 odstranit sochu maršála I. Koněva z náměstí Interbrigády a iniciativu vedení Řeporyjí instalovat památník vlasovcům. V souvislosti s oběma kauzami se poté v českých médiích objevily informace o údajném ruském agentovi, který přicestoval do Prahy a ohrožuje bezpečnost pražského primátora Zdeňka Hřiba, starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a starosty Řeporyjí Pavla Novotného.

V případě vztahů s Čínou se v českých médiích nedávno spekulovalo s okolnostmi úmrtí předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery. Uvádělo se tak, že infarkt myokardu, na který politik zemřel, mohl být způsoben nátlakem čínské diplomacie kvůli plánům Kubery navštívit Tchaj-wan. Dodáme také, že dříve za bezpečnostní riziko pro Česko označoval NÚKIB technologie čínské společnosti Huawei.

Je třeba poznamenat, že ruská společnost Rosatom a čínská CNG jsou mezi těmi, kdo předběžné projevil zájem o výstavbu nového bloku pro Dukovany. Mezi dalšími zájemci jsou americká společnost Westinghouse, korejská Korea Hydro & Nuclear Power a francouzská EdF.

Havlíček: Česko hraje o soběstačnost

Výstavbu nového jaderného bloku v nedělním rozhovoru pro iRozhlas okomentoval i český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten však odmítl vyhodnotit politické aktivity Ruska a Číny v souvislosti s tendrem. Uvedl, že z jeho strany by to bylo nekorektní.

„Nemůžu nikoho zvýhodnit ani znevýhodnit. Uvědomme si, že se jedná o kontrakt možná padesátiletý. Bude to nejvýznamnější stavba, která se ve střední Evropě bude stavět. Bude to stavba, na které bude záviset víc než deset procent dodávek energie. (…) Bude to významná soutěž, pravděpodobně nejvýznamnější, která se kdy v Česku soutěžila,“ sdělil Havlíček.

Ministr ale podotkl, že během výběrového řízení se česká strana samozřejmě bude opírat o cenové a bezpečnostní požadavky.

„Tady hrajeme vysokou hru o cenách elektrické energie, hrajeme o soběstačnost (…) Samozřejmě je tam i bezpečnostní faktor, který je velmi významný. ČEZ ho musí brát v úvahu. I kvůli němu má vláda tu pojistku, že výběr ČEZu buď schválí, nebo ne. Tato otázka bude ale relevantní až v momentě, kdy nám ČEZ předloží vítěze,” uvedl.

Samotný tendr by se podle Havlíčka mohl zahájit už v létě a do konce roku 2022 by byl vybrán vítěz, se kterým bude uzavřena smlouva. Upozornil rovněž na to, že Česko hodlá významně zapojit do projektu český průmysl, nejedná se přitom jenom o energetické společnosti země.