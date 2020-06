Předseda představenstva Swartwings: Jsme na mzdovém dně a ztrácíme miliony. Potřebujeme pomoc státu

Smartwings chce pomoc státu

Podle jeho slov před koronavirovou krizí byl Smartwings „zdravý”, ale současně přichází o 100 milionů korun měsíčně. Zavedená opatření donutila společnost se dohodnout s lessory na snížení splátek a zároveň snížit mzdy.

„Teď jsme se dostali na mzdové dno, další fází už by muselo být propouštění,” říká Šimáně s tím, že dohoda s lessory umožní firmě „žít” ještě několik měsíců.

Ale v letošním roce firma nenahradí loňský objem letů, míní Šimáně. Nestane tak ani v příští sezoně.

„Myslíme si, že bychom letos mohli odlétat asi 45 procent loňského roku a příští sezonu by to mohlo být zhruba 60 procent,” uvedl.

Firma podle něj má byznys plán, který chce nejprve projednat s ministerstvem dopravy, a spoléhá se na podporu státu ve formě úvěru či záruky za něj. Šimáně přitom zdůrazňuje, že jde o úvěr čtyřikrát menší ve srovnání s úvěry, které dostaly jiné letecké společnosti ve vztahu k přepraveným cestujícím. Jako záruku nabízí Smartwings státu svoje akcie, část z nich ale firma má zastavené u bank, které ji úvěry už poskytly.

„Dostali jsme se do této situace nikoliv vlastní vinou, a proto si myslíme, že by nám měl stát pomoci. A to bez ohledu na to, zda jsme či nejsme strategickou firmou,” podotkl v rozhovoru a dále dodal, že „kdyby se záchrana nepovedla, tak stát investuje do svého”.

Pozice vlády a expertů

Připomeňme, že český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dříve uvedl, že v rámci pomoci Smartwings by stát mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti. Rozhodnout se však má do konce června. Podle slov ministra by musel být odkup společnosti na úrovni stoprocentního podílu za částku, která se blíží nule. I tak by ale stát vyšla záchrana společnosti na miliardy korun.

Hovořilo se i o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. „Hledáme pro Smartwings řešení, ideálně na bázi záruk nebo úvěrů. Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat,“ uváděl Havlíček.

Na nutnosti Smartwings podpořit se také shodují experti, diskutuje se však o formě této pomoci. Tak podlé bývalého předsedy představenstva ČSA Miroslava Kůly logičtějším by bylo poskytnout firmě záruku na úvěr. Člen Národní ekonomické rady vlád Lukáš Kovanda se vyslovoval pro stoprocentní vstup. Se vstupem státu souhlasí i odborník na dopravní letectví Ladislav Keller.