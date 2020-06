Die Welt: Gazprom našel způsob, jak obejít sankce USA proti plynovodu Nord Stream 2

Nehledě na to, že se USA pokoušely celému projektu zabránit, Moskva dokázala obejít omezovací opatření, konstatuje německý deník. Loď Akademik Čerskij, která patřila Gazpromu, je nyní zaregistrována v seznamu fondu STIF, který působí v Rusku. To tedy státní korporaci umožňuje plynovod dostavět, aniž by se dostala pod sankce.

Mluvčí Ministerstva ekonomiky SRN dříve prohlásila, že pozice země vůči exteritoriálním sankcím zůstává neměnná, v Berlíně je odmítají.

Návrh zákona o nových sankcích

Návrh zákona o nových sankcích proti Nord Stream 2 byl dříve předložen americkému senátu.

Předpokládá sankce proti společnostem, které poskytují služby underwritingu, pojištění a zajištění pro lodě, které se účastní výstavby plynovodu. Dokument podpořilo pět senátorů za obě strany včetně vlivného senátora za Texas Teda Cruze.

Sankce mohou být uvaleny také na firmy, které provádějí zkoušky, inspekce a certifikaci účastníků výstavby.

Agentura Bloomberg včera oznámila s odvoláním na tento dokument a senátora Cruze, že každý, kdo se účastní realizace projektu, narazí okamžitě na vážná omezení.

Plynovod Nord Stream 2

Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá položení dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.

Proti projektu se postavilo několik států, zejména Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Polsko a USA. Obavy Kyjeva jsou spojené se ztrátou příjmů z tranzitu ruského plynu, Washington má zájem na prosazování vlastního LNG na evropském trhu. Pobaltské země a Polsko považují projekt za „politicky motivovaný“.

Moskva, Berlín a Vídeň však opakovaně zdůrazňovaly, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který má za cíl posílit energetickou bezpečnost evropských států.