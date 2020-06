Čína zvyšuje horní hranici pro zahraniční kapitál

Čína zkracuje stop-list pro zahraničí investice a zvyšuje maximálně dovolený podíl zahraničního kapitálu v sektorech, do nichž už byly investice dovoleny.

Teď je účast zahraničního kapitálu zakázána jen ve 33 odvětvích místo dosavadních 40. Pro některé oblasti byla omezení zrušena úplně. Čína slíbila podstatně rozšířit přístup zahraničního kapitálu na vnitřní trh do roku 2021. Některé plány se však rozhodli v Pekingu splnit před termínem.

Třeba omezení podílu zahraničního kapitálu pro bankovní a pojišťovací sektor a také pro sféru brokerských služeb budou úplně zrušena už letos v červenci, jak oznámil Státní výbor pro rozvoj a reformy. Dříve platilo omezení zahraniční účasti na 51 procent. Některé zahraniční finanční společnosti už podaly přihlášky na získání úplné kontroly nad společnými podniky v Číně. Mj. JP Morgan se stala první společností, která získala povolení převést svůj byznys v Číně pod svou plnou kontrolu. Tento příklad následovaly i jiní největší světoví hráči: UBS Group AG, Nomura Holdings Inc. a Credit Suisse – ty se také přihlásily k rozšíření svého podílu na společných podnicích s Čínou.

To, že bude Čína před termínem rušit omezení přístupu zahraničního kapitálu na vnitřní trh, oznámil premiér Státní rady ČLR Li Kche-čchiang již v průběhu loňského ekonomického fóra v Londýně, který se označuje někdy za „letní Davos“. Loni byl také schválen zákon o zahraničních investicích v Číně, který rozšiřuje zahraničnímu kapitálu přístup na čínský trh a poskytuje zahraničním a místním společnostem stejná práva. Kromě toho bylo právě v oné době dosaženo kratšího příměří v obchodní válce mezi ČLR a USA po jednáních předáků obou zemí v Ósace.

Nyní nehledě na další kolo eskalace ve vztazích mezi ČLR a USA - v nových podmínkách se k obviněním Číny z krádeže amerických technologií a nespravedlivé obchodní politiky přidává také obvinění z utajování informací o šíření koronaviru – nastoupila Čína linii na liberalizaci vnitřního trhu. Obnovený stop-list pro zahraniční investice se zkrátil na 33 odvětví. Teď může zahraniční byznys investovat do plynovodní a tepelné infrastruktury ve městech s počtem obyvatel nad 500 tisíc lidí, do zpracování radioaktivních materiálu a jaderného paliva a také do tradiční čínské medicíny. Kromě toho je nyní horní hranice podílu zahraničního kapitálu zvýšena na 66 % v takových oblastech, jako je selekce pšenice a výroba osiva.

Nehledě na zjevnou tendenci kv některých západních zemích a také na snížení světové investiční aktivity vyvolané zpomalením ekonomik těchto zemí v souvislosti s covid-19 se Čína snaží naopak získávat více zahraničních investic. Podle informací Rhodium Group se v posledních 18 měsících prudce zvýšil počet dohod o sloučení a pohlcení zahraničními společnostmi jejich čínských partnerů. Největší aktivitu projevují americké a evropské společnosti. Například Volkswagen získal kontrolu nad Anhui Jianghuai Automotive za 1,1 miliardy dolarů. Kromě toho si německá automobilka koupila 26procentní podíl čínského výrobce baterií pro automobily Guoxuan High-Tech za 1,2 miliardy dolarů.

S ohledem na to, že nejdůležitější hnací mechanismus čínské ekonomiky, kterým je export, zažívá nyní ne zrovna nejlepší časy, podněcuje Čína dva jiné zdroje růstu – vnitřní spotřebu a investice. Pro stimulování vnitřní spotřeby stanovily letos čínské úřady úkol úplně se zbavit chudoby a zachovávat stabilní zaměstnanost. Nejlepším způsobem stimulování investic je dělat vlastní trh stále otevřenějším a průzračnějším. V podmínkách globální nejistoty si hledá zahraniční byznys „tichý přístav“ pro investování prostředků, jímž se může stát Čína. Opatření na státní podporu ekonomiky a byznysu napomáhají růstu jistoty investorů v perspektivách rychlého obnovení Číny po nové krizi. A tato jistota se potvrzuje v praxi: zahraniční investice do Číny se zvýšily v posledních 18 měsících o 7,5 %.