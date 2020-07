Zveřejněte smlouvy, vyzvali Piráti Babiše. Vadí jim tajnosti kolem dostavby Dukovan

Řada smluv je v utajeném režimu vyhrazená, a proto k nim nemají přístup experti, poslanci, ani veřejnost, zdůvodnil svou výzvu Bartoš, který zveřejnil příslušný dopis na svém Facebooku. Jde mu především o rámcové a prováděcí smlouvy mezi vládou, společností ČEZ a dalšími firmami, včetně dceřiných společností ČEZ.

„Vzhledem k tomu, že jsme za Piráty prosadili zrušení výjimky z registru smluv pro ČEZ a další státní firmy, tak budou všechny tyto smlouvy po podpisu stejně zveřejněny. Neexistuje tedy logický důvod, proč neumožnit veřejnou kontrolu již nyní,“ motivoval svou výzvu dále Bartoš.

Dříve generální ředitel ČEZ Daniel Beneš uvedl, že stavba nového jaderného bloku bude stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Právě kvůli této částce, ale i kvůli možným dopadům na ceny energií a celou českou ekonomiku by proces dostavby měl být podle Bartoše maximálně transparentní a pod veřejnou kontrolou.

Kromě toho Piráti požadují, aby se kvůli úsporám a bezpečnostním důvodům projekt definoval až na základě aktualizované energetické koncepce ČR, a nikoliv té z roku 2015, a aby projekt nerealizoval ČEZ, ale stát.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ však změnu odmítají a nadále trvají na nevýhodném modelu, kdy by obří záměr dotovali formou příspěvku spotřebitelé,“ kritizuje rozhodnutí vlády Bartoš.

Beneš v květnu ČTK sdělil, že na financování výstavby by se stát měl podílet zhruba 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. K podpisu smluv, které na konci dubna schválili ministři, mělo původně dojít na konci června, ale termín se posunul na polovinu července. Důvod ve společnosti ČEZ neuvedli.

Podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) dohody dávají možnost společnosti ČEZ odprodat státu celý projekt. Stavět by se mělo začít v roce 2029 a blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

Rosatom stále ve hře

Dne 30. června proběhla schůze se zástupci vlády a opozice za účasti premiéra Babiše o dostavbě Dukovan. Kromě otázky financování projekt doprovází i spor ohledně účasti Ruska a jeho státní společnosti Rosatom.

Například poslanecký klub TOP 09 trval na tom, aby stát měl možnost vyloučit ze soutěže firmy, které by mohly představovat pro Českou republiku bezpečnostní hrozbu. Jde zejména o společnosti z Ruska a Číny. Tento návrh ale Babiš odmítl.

„Naši výzvu, aby byli ze stavby v Dukovanech předem vyřazeni Rusové a Číňané, premiér odmítl. Novou ekonomickou analýzu taktéž. Podařilo se prosadit aspoň další jednání o smlouvách,“ napsala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ke schůzce.