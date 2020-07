Média: Rusko překonalo Spojené státy v exportu LNG do Číny

Podle údajů, které úřad zveřejnil v neděli, se ruský vývoz LNG do Číny ve srovnání s květnovými údaji zvýšil o 20,7 procenta, zatímco ten americký byl o 2,4 procenta vyšší než v květnu.

V červnu 2019 vyvezlo Rusko do Číny 67 tisíc tun LNG. USA loni LNG do Číny nevyvážely.

Celkově v letošním červnu Čína importovala 5,79 milionu tun LNG, což je o 29 procent více v porovnání s loňskými daty.

Gazprom chce zvýšit plynové dodávky do Číny

Dříve v červnu generální ředitel ruské společnosti Gazprom Alexej Miller informoval o jednáních s čínskou stranou ohledně zvýšení plynových dodávek plynovodem Síla Sibiře - o šest miliard kubických metrů, tedy na 44 miliardy kubických metrů ročně. Zároveň Miller promluvil o jednáních ohledně dodávek plynu z Dálného východu Ruska, budování dalšího plynovodu Síla Sibiře 2 a tzv. Západní trasy.

„Růst dodávek Sílou Sibiře překoná dynamiku dovozů zkapalněného plynu a dodávek plynu ze střední Asie do Číny," sdělil.

Gazprom a čínská CNPC podepsaly v květnu 2014 dohodu o dodávkách plynu do Číny východní trasou. Byla uzavřena na dobu 30 let a předpokládá roční dodávku ruského plynu do Číny ve výši 38 miliard metrů krychlových. Dodávky prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře začaly na začátku prosince 2019 z Jakutsku do Blagovešensku (hranice s Čínou). Ve druhé fázi se plánuje spuštění úseku z naleziště Kovykta do Čajandy.

Délka plynovodu Síla Sibiře činí přes 2,2 tisíce kilometrů, průměr má 1 420 milimetrů. Trasa plynovodu prochází v extrémních přírodních klimatických podmínkách, přes bažiny, hory, seizmicky aktivní území, přes místa s permafrostem a skalnatou horninou. Absolutní minimální teploty vzduchu na území Síly Sibiře činí od 62 stupňů pod nulou v Republice Sacha (Jakutsko) do 41 stupňů pod nulou v Amurské oblasti.