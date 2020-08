Další úder proti Číně: Trump prohlásil, že se chystá zakázat TikTok v USA, uvádějí média

„Co se týče TikTok, my ho zakážeme v USA,“ citují Trumpova slova noviny Hill.

Trump řekl, že může použít mimořádnou ekonomickou pravomoc nebo podepsat dekret o oficiálním zákazu aplikace v USA již v sobotu. Podle novinových údajů dal také najevo, že nepodporuje možnost nákupu aplikace ze strany americké společnosti.

Trump již dříve uvedl, že USA zvažují různá opatření proti aplikaci TikTok, včetně zákazu.

Noviny The New York Times s odkazem na zdroje sdělily, že americký IT gigant Microsoft jedná s čínskou společností ByteDance o zakoupení servisu TikTok americkou společností.

Předtím americký ministr zahraničí Mike Pompeo nevyloučil , že TikTok může být ve Spojených státech zakázán spolu s dalšími čínskými sociálními sítěmi z toho důvodu, že mohou čínským orgánům předávat soukromé informace. TikTok prohlašuje, že nikdy nesdělil informace úřadům ČLR a nemá v úmyslu to dělat.

TikTok je aplikace pro vytváření a prohlížení krátkých videí, kterou vlastní čínská společnost ByteDance. Byla vydána v roce 2018, je na prvním místě v segmentu aplikací pro krátká videa v Číně a stává se populární na celém světě.

Již dříve oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin označil obvinění ze strany předvolebního štábu prezidenta USA Donalda Trumpa, že čínská aplikace TikTok sleduje Američany, za neopodstatněné.

„Tato prohlášení jsou naprosto bez faktických podkladů,“ uvedl na briefingu mluvčí ministerstva zahraničí Wang Weng-pin.

Akce proti Huawei

Americký prezident Donald Trump v květnu prodloužil o další rok platnost nařízení, které zakazuje americkým firmám spolupracovat s čínskými společnostmi Huawei a ZTE. Původně „ban“ měl přestat platit 15. května 2020. Nyní zákaz bude platit ke stejnému datu v roce 2021.

V srpnu 2018 prezident Trump zakázal vládním agenturám používat zařízení vyráběná společností Huawei a její dceřinou společností ZTE. Bezpečnostní orgány České republiky též naznačovaly, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu pro zemi.

Spojené státy také žádají od svých spojenců, aby se vzdali zařízení čínské společnosti, a trvají na tom, že ta mohou ohrožovat jejich národní bezpečnost.

V první řadě Washingtonu vadí účasti čínského IT gigantu na rozvoji sítí páté generace 5G.