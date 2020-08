„Velký úspěch českého průmyslu.” Tramvaj Škoda se objevila v legendárním americkém seriálu Simpsonovi

11. srpna čeští diváci měli možnost vidět, jak se americká rodina Simpsonových ze stejnojmenného populárního animovaného seriálu projíždí českou tramvají Škoda 10T. Český tramvajový vůz se totiž objevil ve 14. minutě 6. dílu 31. série, kde z něj Homer Simpson spolu se svými dětmi vystupuje na jedné ze zastávek v americkém Portlandu ve státě Oregon.

To, že se česká tramvaj objevila právě v tomto americkém městě v rámci seriálu Simpsonovi, není žádná náhoda. Na webových stránkách Československého dopraváku se totiž uvádí , že strojírenský podnik Škoda téměř před dvaceti lety dodal do Spojených států 10 tříčlánkových nízkopodlažních tramvají Škoda 10T či Elektra, přičemž sedm z nich byly dodány do oregonského Portlandu, zatímco další tři skončily ve městě Tacoma ve státě Washington.

Tato skutečnost přilákala určitou pozornost na sociálních sítích. Někteří dokonce tvrdili, že to je možné vnímat jako uznání významu českého průmyslu.

„Tato informace by vám neměla uniknout, ostatně jedná se o velký úspěch českého průmyslu: Simpsonovi se svezli českou tramvají,” uvádí se na twitterovém účtu Tramvaják pražský. V dalším tweetu rovněž zveřejnili skutečné foto jednoho z těchto vozů.

Simpsonovi se svezli Škodou 10T, kterých v oregonském městě jezdí sedm kusů.



Pozoruhodná událost spojená s českým dopravním průmyslem neunikla ani ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi, jenž o tom dnes napsal ve svém facebookovém příspěvku.

„Tramvaje Škoda 10T byly vyráběny v úzké spolupráci Škoda Transportation s firmou Inekon, která obchod zastřešovala a která je hlavním tvůrcem úspěchu českých tramvají v USA,” uvedl český ministr s odkazem na původní zdroj.

Nový design městské hromadné dopravy v Praze

Na začátku tohoto měsíce se na sociálních sítích se objevily fotografie nové předpokládané podoby veřejné dopravy v Praze. K přemalování vlaků, tramvají, autobusů a vozů metra by mělo dojít v souvislosti s obnovou vozového parku a opravami nátěrů.

„Veřejná doprava v Praze bude mít novou červenošedou podobu. V pondělí to odsouhlasili pražští radní. Bude tak na první pohled patrné, ve kterých vozech platí Lítačka Praha. Změna bude postupná, v nových barvách budou nově nakoupené vozy a ty, které projdou plánovanou opravou,“ uvádělo se na oficiálním twitterovém účtu hlavního města Prahy.

Pod příspěvkem se strhla diskuse uživatelů, kterým se zřejmě nový vzhled příliš nezamlouvá. „Ježíš, to je ošklivý,“ napsal jeden z uživatelů. Další uživatel zase označil samotný návrh za neprofesionální.

„Kdyby to byla alespoň stříbrná metalíza a ty pruhy třeba šikmé a trochu méně výrazné. Ale tohle je jak návrh od prvňáčka. A to logo je strašný,“ uvedl.

„Hnusné. Ale to už v Hřibově Praze asi nikoho nepřekvapuje,“ uvedl další uživatel a ostatní se přidávali. „To je strašný! Fuj,“ uvedl jiný uživatel. „Je to ošklivé…“ přidala se další sledující.