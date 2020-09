Německo může zmrazit Nord Stream 2 kvůli situaci s Navalným

Německé orgány připouštějí, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 může být pozastavena kvůli incidentu s Alexejem Navalným. V pořadu televizního kanálu ZDF to uvedl ministr zahraničí Heiko Maas.

„Zařadíme všechny varianty na pořad jednání a v příhodnou dobu přijmeme rozhodnutí. Rusko může účastí na vyšetřování přispět k tomu, aby takové rozhodnutí nebylo přijato,“ řekl.

Začátkem tohoto týdne německá vláda již oznámila možné zavedení sankcí proti ruskému projektu. Tato prohlášení zkritizoval předseda výboru Spolkového sněmu pro ekonomiku a energetiku Klaus Ernst, který připomněl, že projekt je v zájmu mnoha evropských společností.

Společnost Nord Stream 2 předpokládá výstavbu plynovodu s kapacitou 55 miliard krychlových metrů ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. USA proti projektu aktivně vystupují a propagují zkapalněný zemní plyn v Evropské unii, na Ukrajině a v některých dalších evropských zemích.

Němečtí politici čas od času vyzývají k pozastavení nebo dokonce k úplnému uzavření Nord Stream 2. Ruské úřady opakovaně zdůrazňovaly, že plynovod je komerčním projektem a je realizován v zájmu energetické bezpečnosti celého evropského kontinentu.

Incident s Navalným

Alexeji Navalnému se 20. srpna během letu z Tomska do Moskvy udělalo špatně. Letadlo nouzově přistálo v Omsku, Navalnyj byl převezen do nemocnice. Lékaři mu diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou této poruchy, zatím není jasné, ale v krvi ani v moči pacienta nebyly nalezeny žádné jedy.

Později byl Navalnyj převezen na berlínskou kliniku, byl v kómatu déle než dva týdny, ale před několika dny se probral. Německé úřady tvrdí, že byl otráven jedem skupiny Novičok. Moskva zaslala žádost o podrobnější informace o výsledcích analýz z berlínské laboratoře, ale nedostala žádnou odpověď.

Již v den hospitalizace Navalného ruské státní zastupitelství (v RF - prokuratura) a policie začaly provádět kontroly. Ruské velvyslanectví v Berlíně uvedlo, že očekává co nejrychlejší odpověď německé strany na žádost Generální prokuratury RF ze dne 27. srpna o právní pomoc ve věci Navalného. Rusko má zájem a chce vyjasnit situaci, k tomu potřebuje informace z Německa, které zatím nejsou k dispozici, řekl Dmitrij Peskov, tiskový tajemník ruského prezidenta. Vyšetřování týkající se situace s Navalným de facto probíhá, pokud se potvrdí přítomnost jedovaté látky, bude vyšetřování zahájeno i de iure, řekl v pátek tiskový tajemník prezidenta Ruské federace v odpovědi na otázky novinářů.

V pondělí berlínská klinika Charité oznámila, že se stav Navalného zlepšil, byl probuzen z kómatu.