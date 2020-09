Zeit: Německo nabídlo USA dohodu ohledně Nord Stream 2

Podle jejich údajů německý ministr Olaf Scholz učinil takovou nabídku americkému kolegovi Stevenu Mnuchinovi nejprve ústně, a poté 7. srpna písemně. Podle deníku bylo navrženo vybudovat terminály přijímající LNG v Brunsbüttelu a Wilhelmshavenu a ministerstvo financí je ochotno vyčlenit na to až miliardu eur.

„USA ze své strany umožní nerušené dokončení výstavby a uvedení do provozu Nord Stream 2. Stávající právní možnosti sankcí nejsou plně realizovány,“ citují noviny návrh z dokumentu.

Ve středu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že žádné řešení situace s projektem Nord Stream 2 nezmění model chování Ruska na mezinárodní scéně.

„Odpovím těm, kteří prosazují užší vztahy s Ruskem. Chci odpovědět, že otrava chemickou látkou (Alexeje) Navalného není jediným případem. Viděli jsme to již v Gruzii, na Ukrajině, v Sýrii a Salisbury. Viděli jsme volební zásahy v různých částech světa. Tento model se nemění. Žádný plynovod to nezmění,“ řekla.

Rusko opakovaně odmítalo obvinění z pokusů ovlivňovat demokratické procesy v různých zemích a tiskový tajemník prezidenta Dmitrij Peskov je označil za „absolutně neopodstatněné“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rámci rozhovoru o údajném ruském zasahování do voleb v různých zemích uvedl, že neexistují žádná fakta, která by to potvrzovala. V souvislosti se situací na Ukrajině Moskva opakovaně prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi. V Sýrii jedná Ruská federace na základě pozvání zákonné vlády země.

V anglickém městě Salisbury byli 4. března 2018 podle tvrzení britských úřadů otráveni bývalý důstojník GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julia, což vyvolalo velký mezinárodní skandál. Londýn se domnívá, že ruský stát se podílel na otravě Skripalových látkou A234, Moskva to kategoricky odmítá. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov prohlásil, že „případ Skripal“ se před našima očima rozpadá kvůli absenci jakýchkoliv důkazů o vině Ruska.

Účast na otravě Navalného Moskva rovněž odmítá a upozorňuje, že ruští lékaři v jeho těle nenašli žádné stopy jedu.

Rakouský kancléř vidí v Nord Stream 2 výhody

Rakouský kancléř Sebastian Kurz se vyslovil proti zastavení výstavby projektu Nord Stream 2 kvůli situaci s blogerem Alexejem Navalným.

Pro nás v Rakousku je Nord Stream 2 ekonomickým projektem, dosud ještě pozitivním projektem, protože jsme toho názoru, že čím větší diverzifikace, tím lépe, když můžeme použít různé cesty k získávání nebo dopravě energie do Evropy,“ řekl Kurz na tiskové konferenci o výsledcích jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Kancléř zároveň hovořil o nutnosti vyšetřování a postavení viníků před soud.