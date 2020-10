Ekonomka: Místo neviditelné ruky trhu řádí viditelná pěst státu

„Před devadesáti lety někteří politici uvěřili, že pokud země utratí více, než kolik vydělá, bude se občanům dařit lépe. Absurditu tohoto dogma nelze zastřít ani matematickými modely, ani složitými teoriemi, za které se tato nebezpečná ideologie schovává. Zadlužování ovšem mostem do budoucnosti skutečně je – totiž mostem, jehož prostřednictvím okrádáme ty, kdo v budoucnosti budou muset žít. Nejedná se o nic jiného než o velké přerozdělování – nebo spíše velkou loupež napříč časem. Jestliže po staletí platilo, že jsme povinni předat hospodářství další generaci v lepším stavu, než jsme je obdrželi, teď zcela nepokrytě projídáme a propíjíme grunty našich vnoučat. Jde to snadno. Bránit se totiž nemohou,“ uvedla Lipovská v rozhovoru pro portál Parlamentní listy.

Podle jejího přesvědčení není v současné době z hospodářského hlediska důležité, kdy skončí epidemie nového koronaviru, nýbrž to, kdy budou zastaveny velké zásahy do ekonomiky země. Když bude mít trh svobodu, poroste, říká.

„Není podstatné, kdy skončí pandemie, nýbrž kdy vlády sundají ekonomikám železné okovy, ve kterých je drží. Hospodářství samo se dokáže vzpamatovat velmi rychle. Pro volný trh je růst tak přirozený, jako pro člověka dýchání. Shora – a k tomu diletantsky – řízená ekonomika, ve které byla neviditelná ruka trhu svázána a kde řádí jen viditelná pěst státu a nadstátu, ovšem růst nemůže. Krajské volby zatím přinesly spíše chmurnou vizi – na koni jsou dnes ti, kdo chtějí ekonomiku řídit podle svých vlastních pravidel. Zelená ideologie, zájmy nadnárodních korporací, boj proti duševnímu vlastnictví nebo ideologie takzvané liberální demokracie trh neoživují, ale dusí,“ uvedla na adresu konání českých i evropských politiků ekonomka.

Lipovská také uvedla, že vhledem k pokračujícím zásahům politiků je pověstné „světlo na konci tunelu“ stále vzdálenější a tmavší.

„Vzhledem k současné politice vlády, a především k aktivismu nikým nehlídané a nekrocené Evropské komise, je tunel čím dál tím delší a tmavší a bledé světélko na jeho konci se mihotá čím dál tím skomíravěji. Začátkem koronakrize sice vláda svázala náš průmysl, zamkla naši ekonomiku, ale stále tak činila na základě legitimního mandátu jako svrchovaný suverén. Poté, co premiér Babiš odjel v červenci do Bruselu, aby se po čtyřech dnech vítězoslavně vrátil s podepsaným plánem Next generation, už však nemáme ani volný trh, ani svrchovanou vládu, ale pouze obří sdílený evropský dluh,“ prohlásila pro Parlamentní listy.

V rozhovoru byla rovněž dotázána, co Česku přinese schválený rozpočtový deficit o výši 500 miliard korun, který byl po začátku koronavirové krize schválen vládou. Země si podle jejích slov za tuhle obrovskou sumu nekoupila nic pozitivního.

„Koupili jsme si chmurnou budoucnost těch, komu hrozí buď exekuce, nebo vězení pro dlužníky. Koupili jsme si ztrátu svobody a suverenity, prudce sníženou životní úroveň našich dětí, koupili jsme si ohrožení zdravotnictví a naprostou devalvaci vzdělávacího systému, koupili jsme si zpohodlnělost místo pracovitosti, lenost místo přičinlivosti, touhu po jistém vrabci v hrsti místo ochoty riskovat s vidinou chyceného holuba. Za pět set miliard jsme prodali svou budoucnost – a dostali jsme na růžovo nalakované statistiky, kterým dnes stěží kdo věří,“ dodala ekonomka.

Pokles českého HDP

Podle informací Českého statistického úřadu HDP ve druhém čtvrtletí roku 2020 klesl o 8,4 %. Podle slov úřadu se jedná o historicky nejhorší výsledky.

„Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben především výrazným poklesem zahraniční poptávky, dále pak nižší spotřebou domácností i investiční aktivitou. K poklesu hrubé přidané hodnoty (HPH) došlo téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Výrazně negativní vliv na snížení HPH měl vývoj v průmyslu a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství,“ píše Český statistický úřad.