Polsko zaslalo Gazpromu novou žádost o snížení ceny plynu

„PGNiG žádá o změnu cen plynu dodávaného v rámci dlouhodobé smlouvy s Gazpromem. PGNiG<...> zaslala společnosti Gazprom a Gazprom Export žádost o změnu ceny plynu dodávaného v rámci smlouvy o koupi a prodeji zemního plynu s Polskou republikou z 25. září 1996 (takzvaná Jamalská smlouva) směrem ke snížení,“ informovala společnost.

Dále se praví, že v souladu se smlouvou má každá země právo požádat jednou za tři roky o změnu cenových podmínek, když bude mít za to, že „nejsou v souladu se situací na trhu“.

Smlouva stanovuje dodávky asi deseti miliard kubíků plynu ročně. Polsko je povinné odebírat nejméně 8,7 miliardy kubíků paliva. Smlouva platí do roku 2022.

Polsko pravidelně žaluje Gazprom u soudu ve snaze dosáhnout výhodnějších cen plynu anebo zaplacení Gazpromem nějaké pokuty. Polský antimonopolní úřad UOKiK pokutoval například Gazprom částkou přibližně 7,6 miliardy dolarů za Nord Stream 2 a evropské partnery projektu v celkové částce 61 milionů dolarů. UOKiK rovněž dodal, že partneři projektu musí do 30 dnů zrušit dohody o financování výstavby plynovodu. Gazprom zase prohlásil, že zásadně nesouhlasí s postojem polského úřadu a jeho rozhodnutím.

Koncem března PGNiG učinila prohlášení, že vyhrála soud s Gazpromem ohledně ceny plynu v rámci smlouvy a má nárok na vrácení 1,5 miliardy dolarů. Podle dat polské společnosti změnil soud formuli ceny v rámci smlouvy, zejména v souvislosti s jejím bezprostředním spojením s cenami zemního plynu na evropském trhu. Rozhodnutí arbitráže se týká dodávek plynu od 1. ledna 2014.

V dubnu polská společnost upřesnila, že ruský koncern vystavil účet na základě starých podmínek, ale poté je upravil s ohledem na názor Stockholmské arbitráže.

Gazprom a Gazprom Export se koncem května odvolaly vůči rozhodnutí soudu, Gazprom Export přitom v polovině června s PGNiG podepsal dodatečnou smlouvu s ohledem na verdikt arbitráže o revizi cen. Ruská společnost poznamenala, že to nepoškodí její pozice u soudu.

