Debaty o jádru pokračují: K vyloučení firem z Ruska a Číny z dukovanského tendru se vyjádřil i ministr zahraničí

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) pro Seznam Zprávy uvedl, že zřejmě na zasedání Bezpečnostní rady státu doporučí vyloučit ruské a čínské dodavatele z tendru na dostavbu Dukovan.

„V pondělí máme zasedání Bezpečnostní rady státu, moje stanovisko vychází z doporučení české bezpečnostní komunity,“ uvedl pro Seznam Zprávy s odkazem na připomínky pracovní skupiny pro bezpečnostní problematiku, která funguje při stálém vládním výboru pro nový jaderný zdroj, o čemž jsme informovali dříve.

Podle nich nejsou zájmy národní bezpečnosti brány v potaz v dokumentaci, na jejímž základě mohou zahraniční společnosti požádat o účast v tendru.

Zmiňme, že tato pracovní skupina se skládá ze zástupců ministerstva vnitra, tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a ministerstva zahraničí.

Názor bezpečnostní skupiny nyní sdílí i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Dotyčný dodal, že se ztotožní s doporučením vyloučit Rusy a Číňany z tendru, „pokud to bezpečnostní komunita na jednání jednoznačně doporučí“.

Server Seznam Zprávy informoval, že se stejným dotazem oslovil i ministra vnitra Jana Hamáčka, který je stejně jako Petříček členem stálého vládního výboru pro stavbu Dukovan. Ten však zatím neodpověděl.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO), jehož resort za přípravu tendru zodpovídá, pro Seznam Zprávy uvedl, že vláda chce co nejvíc soutěžit, a zároveň zajistit bezpečnostní zájmy státu.

„Budeme toto téma diskutovat rovněž v rámci vlády, proto nebudu konkrétní, část informací navíc podléhá režimu utajení,“ napsal.

Avšak stále podle něj platí, že výběrové řízení musí proběhnout tak, že budou zohledněny bezpečnostní požadavky.

Vyjádření ČEZ

Zadávací dokumentaci pro nadcházející výběrové řízení připravila investiční společnost ČEZ, jejíž šéfové jsou proti vyloučení kteréhokoli z pěti uchazečů o Dukovany.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš již dříve prohlásil: „V zájmu ČEZ je mít v soutěži co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože nakonec potřebujeme získat co nejlepší nabídku. Z tohoto důvodu není zájmem ČEZ, aby kohokoliv vyřazoval.“

Dostavba bloku Dukovan

Připomeňme, že koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.

Zájem o zakázku z Česka projevilo několik společností – Rosatom (Rusko), Westinghouse (USA), KHNP (Jižní Korea), EDP (Francie) a China General Nuclear (Čína).

Český prezident Miloš Zeman se dne 18. listopadu v rozhovoru pro Parlamentní listy vyslovil pro co nejširší zapojení zahraničních společností do výběrového řízení na výstavbu nového energetického bloku na JE Dukovany.