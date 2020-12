Polský politolog: Zastavit Nord Stream 2 mohly jen USA, teď už je to ale nad jejich síly

Už v roce 2015, kdy začala výstavba plynovodu Nord Stream 2, někteří odborníci podotýkali, že EU nemá žádné možnosti tento projekt zastavit. V besedě pro Nasz Dziennik to prohlásil polský politolog Krzysztof Kawęcki. Ten ve svém rozhovoru vysvětluje, že jedinou nadějí v této otázce byly USA s jejich rozhodným a jednoznačným postojem. „Americké sankce však jen na nějaký čas pozastavily výstavbu plynovodu, která byla v tomto okamžiku už prakticky ukončena. A proto mě obnovení pokládky potrubí nijak nepřekvapuje,“ podotýká odborník.

Podle jeho názoru se naplňují slova Vladimira Putina o tom, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 je prakticky ukončena. A nejen to: Podle všeho to chtějí i sami němečtí politici, vždyť dokonce i případ otravy ruského opozičníka Alexeje Navalného nijak neovlivnil pozici Berlína v této otázce. Putin dal nejednou na srozuměnou, že dokonce i bez pomoci zahraničních partnerů bude Nord Stream 2 dostavěn. „A jak jasně vidíme, Německo a Rusko k tomu důsledně postupují,“ dodává politolog.

Dotyčný rovněž předpovídá, že po 20. lednu, tedy po inauguraci Joea Bidena, je třeba očekávat zvýšení aktivity německého lobby mezi americkými demokraty. „V každém případě, ať už za souhlasu USA nebo bez něj, Německo udělá vše možné, aby dokončilo výstavbu tohoto společného rusko-německého projektu,“ zdůrazňuje politolog.

Dále v rozhovoru podotýká, že přední němečtí politici všemožně hájí Nord Stream 2 a deklarují poskytnutí veškeré nezbytné pomoci ruské straně při dokončení výstavby. „Takže otázka je jenom v tom, kdy k tomu dojde. Všimněte si také toho, že kromě Polska a baltských zemí nikdo v Evropě nevystupuje proti uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu, jako kdyby nechápali, že po ukončení tohoto rusko-německého projektu budou fakticky závislí na ruském plynu,“ podotýká Kawęcki.

Proto, podle jeho názoru, se neúčinnost amerických sankcí vysvětluje především nedostatkem evropské solidarity v otázce plynovodu. „Všechno nasvědčuje tomu, že černá mračna, která zhoustla koncem roku 2019 nad výstavbou plynovodu Nord Stream 2 s vyhlášením amerických sankcí, se nyní rozptylují,“ konstatuje politolog.

Upozorňuje také na to, že jedinou zemí, která by mohla teoreticky zastavit výstavbu druhé větve plynovodu, byly USA. To už je ale podle všeho minulostí. Odborník je přesvědčen, že americké sankce byly zavedeny příliš pozdě: v závěrečné etapě funkčního období Donalda Trumpa. To však není vše: sankce byly zaměřeny jen proti společnostem, které se účastnily výstavby plynovodu, nikoli proti těm, co prodávají plyn, a proto by se od samého začátku nemělo počítat s jejich efektivitou – vždyť Nord Stream 2 už byl prakticky hotov.

Kawęcki se domnívá, že i když Německo počítá s tím, že nový pán Bílého domu bude otevřen dialogu, podle jeho názoru se pozice USA v této otázce jen stěží změní. Joe Biden a jeho tým už měli v minulosti kritický postoj k výstavbě druhé větve, a dokonce vyčítali Donaldu Trumpovi jeho příliš shovívavou politiku vůči Vladimiru Putinovi.

„Americká diplomacie si uvědomuje, že monopol Gazpromu na dodávky plynu jen napomůže snahám Ruska o rozšíření jeho vlivu ve střední a východní Evropě, a omezí tím možnosti americké politiky v tomto směru,“ vysvětluje politolog.

„Pro Američany mohou být důležitější ekonomické otázky. Myslím si, že Joe Biden, stejně jako i Donald Trump, bude mít zájem na dodávkách zkapalněného zemního plynu z USA do Polska a jiných evropských zemí,“ dodává.

Následně politolog ještě jednou v rozhovoru zdůraznil, že energetická solidarita jak ze strany Německa, tak v celé EU, prostě neexistuje.

„Na jedné straně EU navrhla zavést sankce proti Rusku za připojení Krymu, a na straně druhé je naprosto pasivní vůči výstavbě druhé větve plynovodu, který spojuje Rusko s Německem po dně Baltského moře,“ zdůrazňuje.

Kawęcki souhlasí s tím, že Německo stojí jednou nohou v Bruselu, a druhou v Kremlu. „Strategie německé politiky spočívá v budování své velmocenské politiky v Evropě, která se opírá „o dvě nohy“ – Rusko a EU. Projekt Nord Stream 2 je toho nejlepším příkladem. Je také příznačné, že výstavba plynovodu Nord Stream 2 začala brzy po anexi Krymu Ruskem,“ podotýká.

Podle názoru polského politologa ukončení výstavby Nord Stream 2 bude mít za následek upevnění politických a ekonomických vztahů mezi Moskvou a Berlínem, a také rozdělení EU na země „staré EU“ podřízené diktátu Berlína, a země střední a východní Evropy, pro něž má zvláště velký význam nezávislost, mj. i energetická.

Pro Polsko to bude zase dalším důkazem toho, že jeho geostrategická poloha mezi Německem a Ruskem se nijak nezměnila. „Spolupráce Německa a Ruska vždy přiváděla ke zpochybnění nezávislosti, a dokonce i územní celistvosti, našeho státu. V krátkodobé perspektivě dokončení projektu Nord Stream 2 ohrožuje energetickou, a potenciálně i politickou bezpečnost Polska,“ řekl v závěru rozhovoru pro Nasz Dziennik polský politolog Krzysztof Kawęcki.