„Palec nahoru za posilování potravinové soběstačnosti.“ Bývalý předseda Zelených promluvil o nové iniciativě

Bývalý předseda Zelených na svých sociálních sítích uvedl, že posilování potravinové soběstačnosti považuje za správné. Upozorňuje přitom, že na tyto povinnosti se nebudou vztahovat na malé obchody.

„1/ Dováží se tolik, že soběstačnost téměř vymizela, naopak, vznikla závislost na vzdálených trzích a v čase se neustále prohlubuje, stačí se podívat na statistiky - a závislost není nikdy dobrá strategie,“ napsal na svém Facebooku a dodal: „2/ Tato závislost na láci a dostupnosti dovážených potravin v kombinaci s dotacemi na hektar a nikoli například na podmínku obnovy mimoprodukčních funkcí krajiny umožňuje udržet se jen velkým koncernům, takže vůbec není jednoznačné, že kvóty pomohou především Agrofertu, pomohou myslím také jemu, ale také malým místním zemědělcům, a málokterá profese je vystavena tlaku globální konkurence tolik jako farmáři.“

V souvislosti s importem a exportem potravin Stropnický hovoří o „klimatickém mordoru“.

„3/ Dovozy a vývozy - to je v tom množství, do kterého to dotáhl společný evropský a potažmo globalizovaný trh naprostý klimatický mordor, neříkám (a neříká to ani ten zákon), že má soběstačnost být stoprocentní, protože mnohé je ekologicky únosnější dovést, než vypěstovat, ale čelit tomu dovážecímu trendu, zvrátit ho, nebo aspoň zbrzdit, to je pro mne správný cíl,“ napsal bývalý předseda Zelených.

V dalším bodě bývalý politik poukazuje na to, že ostatní strategie pro boj s importem potravin by vedly k tomu, že by se dotýkaly všech, a ne pouze potravinářů.

„4/ Prý lze dovozy snáz a rozumněji omezit vyšší daní z benzínu, poplatky za dálnice atd., čili zatížením nákladů na přepravu - jistě, lze to také, jenže tu jsou negativní dopady větší: zvýšit spotřební daň za benzín nebo dálniční známku nelze jen někomu, to by se dotklo všech, včetně nezemědělců,“ myslí si.

Povinnost dodržovat kvóty na domácí zboží, podle jeho názoru, povede k tomu, že malé obchody budou mít větší prostor pro prodej „exkluzivnějšího zboží“.

„5/ Tím, že povinné kvóty budou mít jen velké obchody, malé získají exkluzivitu určitého zboží, i to je správné, je to podpora malé tržní síly proti tisíci výhodám z množství prodejen velkých,“ uvedl Matěj Stropnický a obratem dodal: „6/ Že se ČR dostane do konfliktu s právem EU? Dostane, a je to jeden z mála způsobů, jak v EU něco již zavedeného změnit, po schválení by vláda - takto už s mandátem v té věci - měla o změně vyjednávat, další se jistě přidají.“

Ve svém posledním bodě bývalý politik vyjádřil rozčílení nad některými ekology a bojovníky proti změně klimatu, kteří údajně bojují jen na oko do doby, než by se konkrétní kroky měly dotknout jich.

„A tak: 7/ Chápu, že mnoha lidem jsou klima, soběstačnost, plný dálnice kamionů, prachy na opravy těch dálnic, sklady a život českejch zemědělců, ba venkova, ukradený, mně ne, ale někomu holt jo, co mě ale pobuřuje je, když čtu výsměch a hejty na tohle opatření od ekologů, zelenejch a levice, kde v podtextu je: dělejte kurnik něco s tim klimatem, ale ne na úkor mýho výběru levnýho zboží na krámě, to si omezovat nenechám!“ napsal na svých sociálních sítích Stropnický.

„Takže za mne posilování soběstačnosti palec nahoru!“ uzavřel Matěj Stropnický své vyjádření.

České potraviny v obchodech

Ve středu schválili poslanci vládní novelu zákona o potravinách, učinili tak ve třetím čtení. Například má být podle schváleného návrhu již od příštího roku ve větších supermarketech 55 procent potravin z Česka.

Z novely zákona o potravinách také vyplývá, že pakliže dojde k prodeji potravin dvojí kvality, což znamená zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU nebo s jiným složením, bude hrozit pokuta ve výši až 50 milionů korun.

Původní návrh, který zaváděl do novely povinný podíl českých potravin v obchodech, byl předložen dvaceti poslanci z klubů ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, KSČM a SPD.