Hamáček vyzval ministry ČSSD, aby podpořili odklon od uhlí už v roce 2033

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) žádá o ukončení využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla, a to už v roce 2033, tedy o pět let dříve, než v prosinci doporučila takzvaná Uhelná komise. Oznámil to ve svém projevu na dnešním on-line sjezdu Strany zelených.