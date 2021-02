Média: USA jsou připraveny zahájit dialog o zrušení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2

„Ve sporu o Nord Stream 2, který se dostal do slepé uličky, se něco pohnulo: USA poprvé signalizují ochotu hovořit o ukončení amerických sankcí proti spornému pobaltskému plynovodu z Ruska do Německa. Američané však očekávají, že německá strana také učiní nabídku,“ píší noviny.

Jak je uvedeno v článku, Washington čeká na rozhodnutí o balíčku, v opačném případě otázka omezujících opatření vůči projektu zůstane na pořadu dne. Jedním z bodů takového návrhu ze strany Německa by ve Spojených státech chtěli vidět možnost odpojení plynovodu v případě, kdyby Rusko chtělo vyvíjet nátlak na Ukrajinu.

Dalším přáním Američanů je to, aby Německo „pomohlo Ukrajině rozšířit plynárenskou infrastrukturu pro přepravu vodíku“, což by Kyjevu umožnilo „zůstat důležitým hráčem na trhu s energií a současně by to snížilo závislost Evropy na Rusku,“ konstatují noviny.

Noviny uvádějí, že tento americký návrh je jasným znamením touhy Bidenovy administrativy vyřešit spor o plynovod. Přitom německá vláda podle novinových informací dosud neoznámila žádné návrhy týkající se tohoto tématu.

Podle informací novin Hadnelsblatt Berlín vítá signály přicházející z Washingtonu, ale nevidí prostor pro ještě větší ústupky. Německo odkazuje na záruky, které již Rusko poskytlo ohledně tranzitu plynu přes Ukrajinu.

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou potrubí plynovodu s roční kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které protlačují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, a také Ukrajina a pobaltské země. Kyjev se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, zatímco Vilnius, Varšava, Tallinn a Riga považují projekt za politicky motivovaný. Washington uvalil na potrubí sankce v prosinci 2019, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku.

Nicméně o rok později stavba pokračovala - v prosinci 2020 truboukladač Fortuna položil 2,6 kilometrů potrubí v německých vodách. Dosud zbývá podle údajů společnosti Nord Stream 2 AG (provozovatel projektu) položit přibližně 148 kilometrů potrubí z celkové délky jeho dvou linek 2460 kilometrů - 120 kilometrů zůstává v dánských vodách a asi 28 kilometrů ve vodách Německa. Kodaň schválila možnost uložení za účasti Fortuny od 15. ledna, německé povolení pro tuto loď platí do konce května.

Zároveň v lednu USA rozšířily své sankce proti Nord Stream 2 na testovací, inspekční a certifikační služby a také na služby nebo zařízení pro modernizaci lodí podílejících se na pokládce potrubí. Krátce nato norská společnost DNV GL oznámila, že zastavuje veškeré činnosti související s inspekcí plynovodu a nebude ho moci certifikovat. A 19. ledna USA uvalily sankce na loď Fortuna a jejího majitele, společnost KBT-Rus.

Ruská strana opakovaně zdůrazňovala, že projekt sleduje čistě ekonomické cíle a odpovídá zájmům evropských zemí. Moskva rovněž oznámila, že projekt bude realizován navzdory nátlaku ze strany Západu.