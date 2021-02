Generální ředitel OMV věří v brzké dokončení výstavby Nord Stream 2

„Co se týče tohoto projektu, pak jsem zcela přesvědčen, že je to projekt odůvodněný a nezbytný. Pokud však zároveň existují problémy s ruskými politiky, některé problémy v oblasti politických událostí, je nutné je řešit diplomaticky, diplomatickou cestou. A musíme dávat pozor, abychom nevyvíjeli další nátlak na společnosti, na podnikání,“ řekl během svého vystoupení na konferenci o strategické spolupráci mezi Ruskem a Německem.

Seele zároveň vyjádřil jistotu, že projekt bude dokončen. „Samozřejmě, a já doufám, že k tomu dojde brzy,“ řekl.

„My jako investoři jsme samozřejmě velmi zainteresováni a celkově jsme se snažili projevit vliv, aby to proběhlo co nejrychleji. Došlo k poměrně velkému zpoždění. Zpoždění má samozřejmě negativní dopad, a to i na efektivitu investic. A pro Evropu je to samozřejmě důležitý projekt,“ řekl na závěr Seele.

Nord Stream 2

Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí. Spojené státy zavedly v prosinci roku 2019 sankce proti plynovodu, v důsledku toho musela švýcarská společnost Allseas zastavit pokládku potrubí.

To ale pokračovalo o rok později – v prosinci roku 2020 loď na pokládku potrubí Fortuna položila 2,6 kilometrů potrubí v německých vodách. V důsledku toho podle informací Nord Stream AG zůstalo nedostavěných asi 148 kilometrů plynovodu z celkové délky obou větví 2 460 kilometrů. V dánských vodách zůstává položit 120 kilometrů a ve vodách Německa asi 28 kilometrů. S německými úřady byla zkoordinována možnost pokládky potrubí za pomoci lodě Fortuna do konce května.

Poslanci Evropského parlamentu podle výsledků předchozího plenárního zasedání schválili většinou hlasů rezoluci v souvislosti s případem Alexeje Navalného, v níž požádali, aby Evropská unie „okamžitě zabránila dokončení projektu Nord Stream 2“, a také „citelně zesílila“ omezovací opatření proti RF v souvislosti s jeho zadržením. O sankcích proti RF nemluvily všechny, ale jen jednotlivé země. Navíc klíčové země, mj. Německo a Rakousko, partnerské země ve výstavbě plynovodu Nord Stream 2, nežádaly o sankce, ale podotýkaly, že situace s Navalným a výstavba plynovodu nejsou navzájem nijak spojeny a mají se projednávat zvlášť. V SRN prohlásili, že považují projekt za ekonomický a že musí být realizován. Rezoluce Evropského parlamentu o mezinárodních otázkách mají deklarativní, a nikoli závazný ráz. Jiné instituce EU mají ale naslouchat mínění poslanců.

Ministerstvo zahraničí RF dříve zahraničním politikům, kteří komentují situaci s Navalným, doporučilo, aby respektovali mezinárodní právo a věnovali se problémům vlastních zemí, ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že prohlášení západních politiků na toto téma „se kopírují“. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov ze své strany prohlásil, že v Kremlu nehodlají naslouchat prohlášením ze zahraničí o Navalném. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová označila chování západních diplomatů a západních médií v situaci kolem soudního řízení s Navalným za řadu politických inscenací.