Tisk peněz je zatraceně špatně, inflace se probouzí pomalu a jistě, straší Šichtařová

Šichtařová varuje, že nejznepokojivější věc je, že státní instituce ignorují tento druh inflace a v jejich statistikách nefiguruje. Jak se tento trend v současné době projevuje v ekonomice? Jedním z jeho příznaků je růst cen.

„Samotné firmy a spotřebitelé očekávají naopak růst cen. Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že očekávání spotřebitelské inflace v eurozóně v únoru podle Evropské komise roste z 15,4 bodu za leden na 15,7 bodu,“ píše Šichtařová.

Ekonomka dále odhaluje druhý příznak, který je vidět i v praktickém obchodním životě kolem sebe.

„Stále častěji se v obchodních smlouvách i v našich končinách objevuje něco, co bylo v uplynulých letech již zapomenuté, totiž takzvané inflační doložky,“ uvedla s tím, že mnoho lidí z praxe mladších třiceti let už dneska dokonce ani neví, co to inflační doložky, téměř automatické v 90. letech, vlastně byly.

Dále ekonomka cituje hlavního ekonoma Evropské centrální banky (ECB) Philipa Laneho, který se také vyjádřil k neutěšenému trendu a promluvil o cenách státních dluhopisů.

„ECB pozorně sleduje nárůst nominálních výnosů dlouhodobých dluhopisů, primárně se ale soustředí na dva ukazatele: Křivku bezrizikové výnosové míry v eurozóně a výnosovou křivku státních dluhopisů s převážením podle HDP,“ řekl.

V textu Šichtařová vysvětluje, že to znamená, že ECB pustí do oběhu nové peníze a dělá to krom jiného tak, že od komerčních bank vykupuje zejména státní dluhopisy evropských zemí.

„Za ně platí novými eury, která naskakují do bilancí těchto komerčních bank. Dochází tak v podstatě k částečné monetizaci státních evropských dluhů,“ pokračuje.

Poznamenala, že do začátku milénia to bylo naprosté tabu, ale dnes se to děje záměrně a plánovaně a dosud se ECB dařil její záměr, „totiž udržovat umělou, falešnou poptávkou ceny státních dluhopisů předlužených zemí vysoko neboli jejich výnosy nízko. Neboli zadlužené státy mohly platit ze svého dluhu jen nízké úroky“.

V poslední době se ale situace změnila: teď se ECB její záměr už dařit přestává a země s nadměrným zadlužením mají zatím jen malý problém s financováním svých obřích dluhů.

„ECB se to snaží prostřednictvím výroků svého hlavního ekonoma bagatelizovat tvrzením, že to jí může být jedno, protože na ‚skutečných‘ úrocích vlastně vůbec nezáleží, záleží na ‚fiktivních´ bezrizikových úrocích, anebo na takových a makových úrocích. Zkrátka vždycky to nějak zašmodrcháme, abychom si našli ukazatel, který opticky vypadá pěkně, a tím se pochlubíme,“ popsala.

Schéma ale podle Šichtařové přestává fungovat, protože ECB vydává do oběhu stále více peněz a ovlivňuje už nejen ceny akcií.

„Tento pyramidový systém je stále těžší držet v chodu a peníze začínají prosakovat i jinam než ‚jen‘ do cen cenných papírů. Jak už jsem řekla, jedná se přitom o globálnější jev,“ prohlásila.

Na konci příspěvku zdůraznila, že zatím nejde o žádné okamžité nebezpečí, spíš jde o obrat trendu, ale to je důležité mít na paměti pro další roky.

„Bydlení tedy bude stále nedostupnější. Cenné papíry stále přehřátější. A pomalinku se to časem začne projevovat i ve zboží a službách. A problém to bude zejména v zemích, kde vyšší inflace bude doprovázena hospodářským útlumem,“ poznamenala ekonomka.