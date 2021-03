Bloomberg vyhodnotil ekonomické ztráty Evropské unie kvůli chabé vakcinaci proti koronaviru. Čísla jsou šokující

Kvůli neschopnosti evropských vlád zajistit dostatečně rychlou vakcinaci svých obyvatel jsou „zneklidněni někteří ze světových největších investorů“. Bojí se, že ekonomický růst bude ohrožen pomalým opětovným otevíráním ekonomik.

„Evropané zoufale musejí zrychlit krok ve věci očkování, pokud si přejí zvládnout virus,“ cituje Bloomberg slova Seemy Shahové, která je hlavním stratégem londýnského investičního fondu Principal Global Investors Ltd. Ten spravuje 544 miliard amerických dolarů. Negativní vliv na průběh očkování prý má byrokracie a nejasná komunikace vlád.

Tato analytička také vyslovila názor, že Evropadostatečně velký fond určený pro obnovy hospodářství po koronavirové krizi. Ve srovnání s USA, které vyčlenily 1,9 trilionu dolarů, evropské snahy údajně „blednou při srovnání“.

„Riziko, že budeme znít jako apoštolové soudného dne, bohužel musíme podstupovat a opakovat, že pomalé tempo vakcinace nadále ohrožuje obnovu v rámci eurozóny,“ napsal Peter Vanden Houte, hlavní ekonom ING Belgium SA se sídlem v Bruselu.

Podle informací Blooombergu by zdržení o jeden až dva měsíce při opětovném otevírání ekonomik mohlo vytvořit škody o rozměru mezi 50 a 100 miliardami euro.

Babiš o vakcinaci

Předseda vlády Andrej Babiš ve svém včerejším videu Čau lidi uvedl, kolik země dostane v nejbližších měsících dávek vakcín a vytyčil hlavní cíle pro toto období.

„Jak to vypadá s očkováním: My jsme obdrželi 1 051 000 vakcín. Proočkováno je zatím, jenom 818 000, takže rozdíl 233 500. Hlavní úkol je, aby se snížil tenhle rozdíl mezi dodávkou a tím, kolik jsme naočkovali,“ řekl.

„V rezervaci čeká 393 794 lidí a já si myslím, že je velice důležité, abychom hlavně preferovali naše důchodce 80 + a 70 + (…). My to budeme řešit s hejtmany, je skutečně velice důležité, abychom to očkování zrychlili, protože příští týden dorazí 302 700 vakcín. Hlavně Pfizer a Moderna,“ prohlásil předseda vlády.

Podle jeho názoru je pozitivní, že se do očkovacího procesu zapojili i praktičtí lékaři. Ti už také naočkovali několik desítek tisíc dávek.

„Je skvělé, že se zapojili praktici, už 2227 ordinací, (…). Ty vykázaly 46 000 dávek. Takže to je to nejdůležitější. My v březnu dostaneme 1,1 milionu vakcín a na duben už 2,2 milionu. To je to hlavní. Potřebujeme zrychlit,“ dodal ve videu Andrej Babiš.