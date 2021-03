Bezpečnostní rada ČR nechala ruský Rosatom mezi možnými kandidáty na účast ve výběrovém řízení na dostavbu Dukovan

Bezpečnostní rada státu schválila postup ministra Havlíčka.



Nepřekvapuje mě to, ale je to nebezpečné rozhodnutí. Všechny české bezpečnostní složky již konstatovaly, že dostavba Dukovan firmou z RF je bezpečnostním rizikem. Všichni kdo to opomíjí, jednají proti zájmům země.