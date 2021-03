„Evropa je s vámi,“ vzkázala šéfka Evropské komise Česku, když ohlašovala další půjčku od EU

Dnes ČR přijala druhou miliardu eur od Evropské komise z programu SURE se splatností 5 let. Úroková sazba je záporná -0,488 %. Celkem jsme si tak půjčili 2 miliardy eur s průměrnou splatností 10 let, s jejichž splacením do roku 2029 nebudou spojeny žádné náklady.