Číňané v Česku chtějí vyrábět baterie pro elektromobily. Stát zvažuje investiční podporu, může přinést miliardy

Jak uvádí portál lidovky.cz, česká vláda v současné době projednává investici do čínské společnosti Minth Automotive Technology Research & Development, která se zaměřuje na vývoj dílů pro automobilový průmysl a od příštího roku plánuje v Kralupech nad Vltavou zahájit výrobu bateriových skříní pro elektromobily.

S přípravou tohoto projektu začala firma již loni v srpnu. Očekává se, že se v Kralupech nad Vltavou vytvoří díky němu 176 pracovních míst.

Firma požádala stát o slevu na dani formou investiční pobídky v hodnotě 209 milionů korun, což znamená 25 procent způsobilých nákladů. Zda stát firmu podpoří, zatím není jasné, ale tuto možnost vláda vážně projednává. Podle agentury CzechInvest by tato investice za deset let mohla do státního rozpočtu přinést 1,8 miliardy korun.

Ministerstvo obchodu a průmyslu poznamenalo, že žádost firmy splňuje všechny zákonné podmínky pro poskytnutí pobídky.

Čínská společnost Minth byla založená v roce 1992 a nyní patří mezi sto vrcholových světových dodavatelů pro automobilový průmysl. Dohromady zaměstnává ve více než 50 výrobnách a pěti vývojových centrech kolem 18 tisíc lidí v USA, Mexiku, Velké Británii, Německu, Česku, Srbsku, Číně, Thajsku a Japonsku.

Minth Group má čtyři hlavní oblasti výroby: plastové komponenty, hliníkové díly, kovové lišty a těsnění a obaly na baterie. Její komponenty tak například najdeme v rollsech, lamborghini, peugeotech i škodovkách. Společnost je dnes vedena ženou Wej Čch´Lie (Wei Ching Lien).

Apple uvede v roce 2024 svůj první elektromobil

Zdroje obeznámené s plány společnosti uvádí, že společnost Apple plánuje zahájit masovou výrobu svého prvního automobilu v roce 2024. Vůz bude poháněn elektřinou, vlastním řízením a průlomovou baterií.

Zdroje rovněž prozradily, že projekt s kódovým označením „titan“ byl od roku 2014 pozastaven. Nicméně poté, co Apple upustil od svého zaměření jen na software a změnil tým, byl do vývoje tohoto stroje zapojen „veterán“ společnosti Doug Field, který hned v prvním roce propustil 190 lidí.

Společnost podle všeho dlouho pracovala na technologii, až se nakonec dostala ke spotřebitelské verzi svého vozu. Na rozdíl od ostatních hráčů na trhu si Apple neklade za cíl dosáhnout nejautonomnějšího ovládání, jelikož strategií společnosti je nový bateriový systém. Inženýři se domnívají, že to „radikálně“ sníží náklady na nabíjení baterie a zvýší dojezd vozidla.

Apple chce navíc použít design „jedné buňky“, který umožní zvětšit jednotlivé články baterie a uvolní místo tím, že se zbaví nadbytečných prvků.

Je známo, že technologie vlastního řízení společnosti Apple se bude při mapování okolí vozu spoléhat na senzory LiDAR. Společnost se sice při hledání hotového řešení obrátila na různé výrobce, ale nakonec se rozhodla, že si vytvoří vlastní.

Zatím však není jasné, jak přesně bude Apple své auto vyrábět. Je ale pravděpodobné, že pro něj budou na základě smlouvy vyrobeny samostatné díly. Rovněž se nevylučuje, že by společnost mohla zabudovat senzory a software do již připraveného vozu od renomované automobilky.