Lucie Vondráčková v sexy kostýmku rusalky hned po ránu. Fanoušci nemají slov. Foto

Svůj příspěvek Lucie sama okomentovala slovy „Malá mořská víla“.

Její fanoušci hned bouřlivě reagovali na takové erotické fotky hned po ránu, protože zpěvačka podobné fotky nezveřejňuje často.

Někteří dokonce neměli slov popsat své pocity.

„Lucinka byla vždy strašně sexy, ale takhle nemám slov.“

Během několika hodin fotka získala přes pět tisíc lajků a hodně nadšených komentářů.

„Překrásná, ta nejkrásnější mořská víla, kterou jsem kdy viděla,“ uvedla jedna ze sledujících.

Někteří však měli na Lucku otázky.

„To mne vždycky zajímalo, jak se mořské víly rozmnožují…?“ zeptal se jeden ze sledujících.

Nehledě na to, že Lucie Vondráčková na fotkách vypadá docela šťastná, zažívá teď těžké období. Prochází etapou rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem, jehož současná partnerka Lucie Šafářová je těhotná.

Nedávno byla Vondráčková spatřena na pražském letišti, když letěla do Kanady pro své kufry. Server Expres.cz zveřejnil fotografie, na kterých se objevila ve společnosti vysokého hezouna.

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.