„Ještě se díváte na Krause? U nás na vesnici už se na něj nikdo nedivá.“ Kraus prozradil, co mu psali v komentářích

Novým hostem show Jana Krause se stala zpěvačka Ewa Farna. Prozradila informace o turné, o miminku a sociálních sítích. Také moderátor a bavič Jan Kraus povyprávěl o komentářích jeho uživatelů na sociálních sítích.

Známá polsko-česká zpěvačka Ewa Farna řekla na téma sociálních sítí, že každý může napsat cokoliv a komukoliv.

„Kdokoli vám může napsat, a být s vámi v bezprostředním kontaktu, pokud ty sítě spravujete vy,“ řekla zpěvačka.

Jan Kraus na to také zareagoval: „Jedna paní tam napsala: ‚Vy se ještě se díváte na Krause, u nás na vesnici už se na něj nikdo nedivá‘. Tak já jsem šel na její Facebook a napsal jsem jí: ‚Jé, tady je to hnusné‘.“

Kraus řekl, že zpočátku odpovídal na komentáře, ale nyní již tak nečiní, protože to zabírá hodně času.

Ewa Farna se nedávno stala matkou. Na začátku června se mladá zpěvačka na sociální síti pochlubila fotografií, u níž oznámila radostnou událost. S manželem se jim totiž narodil prvorozený syn Artuś.

Show Jana Krause se vysílá od 3. září 2010 na Primě a je to jeden z nejpopulárnějších pořadů v Česku. Do pořadu přichází tři hosté, často jsou to populární osoby v Česku z různých oblastí.

Jan Kraus je znám svým smyslem pro humor. Ve svých pořadech se snaží ukázat hosty z jiné strany. Skrz humor je vidět filosofie a nelhostejný pohled na současnou situaci ve světě.