Demi Mooreová se fotila svlečená pro módní časopis a překvapila velmi mladým tělem

Hvězdě Ducha je už 56 let, ale dvojnásobnou kandidátku na Zlatý glóbus to zřejmě vůbec neznepokojuje, neboť po 30 letech je stejně krásná.

Demi se rozhodla pro odvážné foto na obálku Harper's Bazaar. Herečka pózovala v obrovském růžovém klobouku, sedíc u bazénu. Pokrývka hlavy bylo to jediné, co měla na sobě. Mooreová předvedla skvělou postavu, hruď si přikrývala rukou a usmívala se do kamery.

Herečka ukázala i několik zdrženlivějších obrázků, na nichž se představila v černých a růžových šatech, které opět zdůraznily její štíhlou postavu. V komentářích na stránkách časopisu na Instagramu uživatelé uvedli, že rádi vidí na obálce „skutečnou filmovou hvězdu“. Kromě toho Demi dostala mnoho komplimentů týkajících se zevnějšku, i když někteří uživatelé si všimli, že kůže na fotkách je „příliš ideální“ díky fotoshopu.

„Dokonale krásná uvnitř i zvenčí,“ napsal jeden z jejích ctitelů.

Nehledě na popularitu a úspěšnou kariéru však nebylo v životě Demi vše jednoduché. Vpředvečer vydání knihy pamětí Naruby hovořila herečka o několika bolestných momentech, píše The Sun. Mooreová se přiznala, že v 15 letech byla vystavena násilí, a řekla, že obviňovala sama sebe ze ztráty dítěte od Ashtona Kutchera.