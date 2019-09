„Dam jako Vy už je nedostatek.“ 51letá Kateřina Brožová rozpálila a okouzlila diváky svým vystoupením. Video

Diváci a uživatelé byli příjemně překvapeni tím, jak se zpěvačka zhostila daného úkolu. V pořadu totiž zazpívala píseň Anywhere od Rity Ory. Na internetu tak jak ženy, tak i muži, okamžitě začali komentovali její vystoupení.

„Kačenka byla tak skvělá a sexy. Takové žhavé vystoupení to bylo, že ano? Myslím, že budeme s Jakubem Kohákem za jedno, komu bylo v tu chvíli docela horko. Jen mně u obrazovky, no, ale i tak to měla moc pěkné,“ napsala jedna z uživatelek.

„Jsem překvapený, jak Brožová skvěle frázuje. Skvělý vystoupení, debilní písnička. Macy Gray ve 3. díle jí určitě sedne,“ okomentoval vystoupení její další sledující.

„Tahle dáma mě fakt baví. Během týdne se dokáže změnit z hodně uvěřitelného chlapa v sexy kost, která nenechá žádného chlapa v klidu. Uzpívat tohle při tancování... Bravo!“ podělila se o svůj názor další uživatelka Instagramu.

„Vy jste každým dnem krásnější, paní Brožová. Jste moje inspirace a neskutečně Vám fandím. Dam jako Vy už je nedostatek... Držím palce!“ napsala další fanynka této české herečky a zpěvačky.

Video s vystoupením Kateřiny Brožové si na Youtube vysloužilo již více než 4,5 tisíc zhlédnutí.

Публикация от Katerina Brozova (@brozovakaterina) 14 Сен 2019

Osobní život

Česká herečka, zpěvačka a moderátorka Kateřina Brožová má za sebou několik vztahů. Jejím bývalým partnerem byl například podnikatel a mediální magnát Jaromír Soukup. O možné příčině rozchodu promluvila také v Show Jana Krause.

„Ano, já jsem neposlušná. Vždycky jsem chtěla dělat svoji práci. Prostě jsem chtěla žít podle svého. Člověk, který není z branže a začne žít s herečkou, má třeba úplně jiné představy,“ řekla tehdy Brožová k rozchodu.