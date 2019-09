„Za peníze propagujete jakékoliv výrobky.“ Uživatelé zkritizovali Elišku Bučkovou kvůli reklamě

Modelka a vítězka soutěže Česká Miss 2008 Eliška Bučková miluje snědou pokožku, jak napsala ve svém příspěvku. Aby tedy byla stále krásně opálená, používá k tomu samoopalovací příspěvky. A právě jeden z nich propagovala na sociální síti.

„Eliško, před rokem jste dělala reklamu na jinou značku samoopalovacích prostředků, mám to tedy chápat tak, že za peníze propagujete jakékoliv výrobky a měníte názor skoro ze dne na den? Dost mě to uvádí do pochybností kvality výrobků, chápu, že kšeft je kšeft... Děkuji za názor,“ okomentovala věc jedna z uživatelek.

Modelka však tento komentář neponechala bez odpovědi. Napsala k němu, že firma, jejíž přípravky dříve používala, přestala její oblíbený produkt vyrábět a distribuovat jej do ČR.

„Tak jsem 4 měsíce zkoušela tři nové značky, které měly nejlepší recenze na světovém žebříčku. (…) Znova opakuji, já nepropaguji to, co sama nepoužívám a často propaguji i výrobky, se kterými spolupráci nemám,“ zareagovala Bučková.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eliska Buckova (@eliskabuckova_official) 11 Сен 2019 в 2:28 PDT

Dříve se uživatelé této pohledné modelce vysmáli za porci jejího jídla a naráželi na její hubenou postavu.

Eliška Bučková má na svém Instagramu celkem 127 tisíc sledujících. Nedávno na profilu zveřejnila žhavé snímky z dovolené, na kterých pózuje v zelených bikinách. A soudě dle komentářů jí uživatelky sítě takovou postavu závidí.