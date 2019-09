Staré video Rica Ocaska s Pavlínou Pořízkovou vyvolalo novou vlnu komentářů

15. září zemřel rockový hudebník a zakladatel skupiny The Cars Ric Ocasek. Jeho bývalá manželka Pavlína Pořízková nalezla tělo hudebníka v jeho bytě. Příčina smrti ještě není známá. Jeho fanoušci truchlí a pod starým příspěvkem jeho manželky nechali nové komentáře.

Legendárnímu hudebníkovi bylo 75 let. Jeho rodiče pocházeli z Československa. Jeho otec se narodil v USA. S manželkou Pavlínou Pořízkovou, která je také českého původu, se vzali v srpnu 1989. Seznámili se pět let před svatbou při natáčení videoklipu The Cars k písni Drive.

V 2018 topmodelka Pořízková na své stránce na Instagramu oznámila, že s manželem už nebudou spolu a v klidu se rozešli.

Jejich fanoušci okomentovali staré video, na kterém Ric Ocasek spolu s manželkou navštívili Rock and Roll Hall of Fame. Ve videu pár vypadá šťastně a ještě nikdo nevěděl, co je čeká.

„Mám zlomené srdce kvůli tobě a tvé rodině. Nemůžu si představit, jakou bolest vám to způsobuje, a i když se neznáme, vy a váš manžel jste byli velkou součástí mého života, když jsem vyrůstala. Já uctívám tvou krásu a miluju hudbu tvého manžela. Sedím na houpačce a dívám se na hvězdy a poslouchám přes walkman Drive a doufám, že jednou poznám takovou lásku. Modlím se s tebou,“ napsala jedna z fanynek na stránce Pořízkové.

V manželství se jim narodili dva synové - Jonathan a Oliver, kteří jsou již dospělí.

Pavlína Pořízková svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou a také jednou z prvních žen ze střední Evropy.