Lékař o akutní leukemii Gotta: Je to velice vážná situace. Zachrání ho léčba z USA?

Zpráva o tom, že se známý český zpěvák léčí s akutní leukemií, se objevila minulý týden. V souvislosti s touto situací sdělil serveru Extra.cz lékař, že Gottovi by mohla pomoci léčba z USA.

Karel Gott minulý čtvrtek sám přiznal, že trpí myeloidní leukemií. Podle osloveného lékaře jde po předchozí léčbě Karla Gotta o velice vážnou situaci.

„Jak může být léčba úspěšná, to je velmi individuální, a zálěží na mnoha faktorech. Vyšší věk pacienta sice zaručuje nižší agresivitu nemoci, zároveň si ale lékaři nemohou dovolit příliš agresivní a u mladšího pacienta často účinnou léčbu,“ sdělil Extra.cz lékař a dodal, že pokud je imunita pacienta oslabená, mohlo by to být nebezpečné.

Oslovený lékař upozornil, že „v úvahu přichází velmi nákladná biologická léčba, zvlášť ta ze Spojených států vykazuje velmi příznivé výsledky i u vážnějších forem akutní leukemie, nicméně ani lékaři nejsou všemohoucí“. Závěrem lékař připomněl, že bez zdravotní dokumentace si však netroufne tvrdit, jak na tom skutečně je a jaká je jeho naděje.

Český zpěvák o nemoci

Minulý týden bylo informováno o tom, že jeden z nejznámějších českých zpěváků trpí vážnou nemocí, myeloidní leukemií. Karla Gotta sužují zdravotní problémy od roku 2016, nicméně již v té době pronesl, že se neplánuje s hudební kariérou loučit.

Blesku zpěvák přiznal, že podstoupil před čtyřmi lety intenzivní léčbu, která vedla k úplnému vymizení agresivního nádoru. „Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ dodal zpěvák pro Blesk.

Gott proto dojížděl na pravidelnou výměnu krve. Podle jeho slov však i přes několik druhů léčby přešlo onemocnění v minulých měsících v akutní leukemii. Nyní podstupuje ambulantní léčbu, a jak sám řekl, dojíždí na kontroly, v rámci kterých sledují lékaří jeho celkový zdravotní stav. Nemocnici zpěvák nezměnil. Léčí se, stejně jako v roce 2015, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí.

Akutní myeloidní leukemie

Toto onemocnění se objevuje především ve vyšším věku. Příčina onemocnění je neznámá, potvrzený význam mají ionizující záření a některé viry.

Mezi příznaky patří chudokrevnost, z toho pramenící bledost, únava, vyčerpání. Objevuje se zvýšená krvácivost, infekce horních cest dýchacích a močových cest.

V posledních desetiletích bohužel nedošlo v léčbě k velkému posunu k lepšímu, léčba je stále celkově špatná. Starší nemocní (nad 60 let) mají přibližně 50procentní šanci na dosažení kompetlního vymizení příznaků.