Sexy expřítelkyně Jágra Veronika Kopřivová zveřejnila pikantní fotky svého pevného zadečku a navíc bez podprsenky. Foto

Finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012 často cestuje a vzrušuje své fanoušky fotkami svého dokonalého těla v sexy plavkách. Ale tentokrát Veronika své sledující překvapila odvážným snímkem svého pevného zadečku a absencí podprsenky od plavek.

Ale fanouškům to nějak nestačilo a většina v komentářích poprosila modelku, aby se otočila a ukázala své vnady.

Veronika Kopřivová je slavná česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V letech 2015–2019 chodila s hokejistou Jaromírem Jágrem. Pár se spolu rozešel koncem jara tohoto roku.

Ale modelka hokejistu rychle nahradila novým přítelem Miroslavem Dubovickým, který potvrdil vztah s kráskou a pro portál eXtra.cz odhalil jeden pikantní detail jejich vztahu.

„My fighteři dodržujeme celibát, abychom byli agresivnější, měli energii a abychom byli draví,“ uvedl serveru Dubovický.

Také prozradil, jak dlouho by Kopřivová měla vydržet bez erotických her. „Když jsem se připravoval na mistrovství republiky, tak to bylo týden před zápasem. Když jsem ale létal na mistrovství Evropy, světa nebo měl podobně důležité zápasy, jaký mě čeká i teď, tak celibát začal čtrnáct dní před bojem,“ oznámil Dubovický. „Je to náročné, co vám budu povídat,“ dodal.

Dá se říct, že během vztahu s Jaromírem Jágrem modelka takové vyzývavé fotky nezveřejňovala. A proto si teď užívá možnosti pochlubit se svým hezkým tělem.