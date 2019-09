„Tady bude prd*l.“ Bára Basiková se vyjádřila o show Jana Krause

Zpěvačka Naďa Válová, která přišla na show spolu s Basikovou, se vlnila. Krausovy žerty ji trochu přiváděly do rozpaků.

Na jeden takový žert Basiková reagovala: „Já jsem ti říkala, že tady bude prd*l.“

„Ona se hrozně bála, protože je ještě skromná, strašně nezkažená tím šoubyznysem,“ pokračovala Bára.

Basiková s Krausem se během celého pořadu vzájemně popichovali.

„To jste nemohla poslat?“ obrátil se Kraus na Basikovou, když Válová mluvila o tom, jak se účastnila SuperStaru a chyběly jí jen 2 smsky, aby se dostala do finále.

„Já se na SuperStar nedívám,“ odpověděla Basiková. „Já mám tlačitkač, pořád ještě,“ pokračovala zpěvačka.

Dříve, když byla hostem show Ewa Farna, Kraus prozradil, že nečte komentáře. Kraus řekl, že zpočátku odpovídal na komentáře, ale nyní již tak nečiní, protože to zabírá hodně času.

„Jedna paní tam napsala: ‚Vy se ještě se díváte na Krause, u nás na vesnici už se na něj nikdo nedívá‘. Tak jsem šel na její Facebook a napsal jsem jí: ‚Jé, tady je to hnusné‘.“

Show Jana Krause se vysílá od 3. září 2010 na Primě a je to jeden z nejpopulárnějších pořadů v České republice. Do pořadu přicházejí tři hosté, často jsou to populární osobnosti z různých oblastí.