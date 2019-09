„Nebudeme z toho dělat drama.“ Uživatelé nesoucítili s unavenou Agátou Prachařovou

Agáta Prachařová na svém Instagramu před několika dny zveřejnila fotografii z auta, na které podle jejích slov je unavená.

„Unavená. Ale to matky tak občas mají. Ještě že je mám,” okomentovala svůj příspěvek Prachařová.

Její sledující začali komentovat a psát jí komplimenty. Někteří si nevšimli toho, že je unavená.

„Teda chci vypadat jako vy unaveně. Závidím. Já poslední dobou usínám ve stoje,“ napsala jí jedna ze sledujících.

„No vůbec tak nevypadáš, jakože unavená,“ napsal další uživatel.

„Tak to sedí. Masakr, kroužky, práce. No ještě teď to zimní počasí začne. Bože, mě jebne asi, čekám už jen na podzimní depresku a bude to v topu. Nu tak nebudeme z toho dělat drama a hlavu hoře. Jsme přeci ženský!“ okomentovala ještě jedna její sledující.

Podle médií je manželství Prachařových na pokraji rozvodu. Agáta se na svém Instagramu přejmenovala na Hanychovou.

V poslední době se v mediích objevily zvěsti o tom, že slovenská herečka Diana Mórová měla mít poměr s jejím kolegou z Talentu, ženatým hercem a moderátorem Jakubem Prachařem. Spekuluje se totiž, že jeho manželství s Agátou Prachařovou, s níž má dceru Miu, totiž poslední dobou prochází krizí.

Nejednou se tak v tisku psalo o tom, že se jejich manželství hroutí a schyluje se k rozvodu. Sama modelka a moderátorka Agáta se ale k této situaci nijak nevyjadřovala a dané fámy nepotvrzovala.

Již dříve ale na svém Instagramu zveřejnila depresivní fotografii z dovolené v Izraeli, kde byla na návštěvě u své maminky společně se svými ratolestmi. Na snímku byla zachycena, jak sama sedí na pláži u moře po večerním běhu. K fotce přidala následující popisek: „Když ti je na… sport pomáhá.“