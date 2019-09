„Málo ses smál, když jsi žil s Vondráčkovou.“ Fanoušci Tomáše Plekance si všimli změny

„Někdy slyším, že se málo směju. NHL, Kanada, Amerika za mnou a já mám před sebou celou sezónu v Česku. Po 17 letech. Příprava dobrá, tým super, hrozně se těším, důvody k úsměvům jsou! Tak snad se budeme smát i po sezóně,“ okomentoval příspěvek Plekanec.

Jeho fanoušci hned začali komentovat fotografii a všimli si, že se hokejista změnil k lepšímu.

„Nene omyl! Málo ses smál, když jsi žil s Vondráčkovou. Od rozchodu jsi rozkvetl. Jen tak dál,“ napsal jeden ze sledujících.

Změny si všimla i další uživatelka: „Tolik úsměvů za poslední dobu jsem u vás neviděla za celou dobu, co vás znám a jsem za to ráda, jen tak dál, moc vám sluší, tak hodně štěstí a už jen a jen úsměv.“

Soudní tahanice Vondráčkové a Plekance

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková o rozvodu informovali loni v srpnu.

V poslední době většina zpráv v médiích ohledně Vondráčkové byla věnována soudu mezi ní a Plekancem. Plekanec usiloval o to, aby se jejich děti vrátily z Kanady do Česka. Kanadský soud požadavkům Plekance vyhověl, ale na žádost Vondráčkové kluci v Kanadě dokončili školní rok a následně se zpěvačka se syny v červnu vrátila do Česka. S rozhodnutím soudu je spokojená, protože usilovala právě o dokončení školního roku v Kanadě, ale hokejista Plekanec vyžadoval návrat synů už v listopadu.