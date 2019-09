„Protože je to trend.“ Uživatelé zkritizovali hvězdu Hry o trůny kvůli projevu Grety Thunbergové

Na instagramovém účtu anglické herečky Leny Headey se objevil záznam z vystoupení této aktivistky. K úryvku videa pak herečka přidala následující popisek:

„Je velmi bolestivé, že ani tohle nedokáže probudit ta nejtemnější srdce.“

Tento post seriálové herečky se však ale setkal s různými reakcemi. Někteří z jejích fanoušků ji například obvinili z toho, že jen pokračuje v současném trendu.

„Tyká se to všech, nejen politiků, všech. Vy, herci, především vlivní herci, máte obzvláště velkou odpovědnost, abyste o tom zvýšili povědomí a jednali podle ní. Nikdo z vás to dříve nehájil, ačkoliv byli lidé, kteří protestovali za obranu klimatu. Protože je to trend, zveřejnujete to na Instagramu,“ napsal jeden z uživatelů.

Stejného názoru byl i další uživatel: „Vědci křičí a publikují výzkumy, ale nikdo to nezveřejnuje. Avšak dívka, která pláče, si získává pozornost.“

Našli se ale i takoví jedinci, kteří se rozhodli mladou aktivistku podpořit.

„Viděla jsem to tolikrát a její slova nikdy neztratila váhu. Je opravdu neuvěřitelná,“ napsala další sledující.

Kromě Headey projev Grety podpořila i další herečka ze seriálu, Carice van Houten. Ta si ve Hře o trůny zahrála čarodějku a kněžku Melisandru z Ašaje.

Vystoupení Grety Thunbergové na summitu

Dříve Švédská eko-aktivistka Greta Thunbergová vystoupila s projevem při zahájení klimatického summitu v sídle OSN v New Yorku. Šestnáctiletá dívka, která se stala jakýmsi symbolem protestního hnutí proti klimatickým změnám, se ve svém projevu ostře pustila do světových lídrů. Starší generaci obvinila z nečinnosti, pokud jde o boj se změnou klimatu. Dále ve svém monologu kritizovala státníky za jejich nečinnost a lhostejnost.