Sexy tenistka Dominika Cibulková se téměř nahá vyfotila před zrcadlem. Své tělo zahalila jen do bílé pánské košile

Dominika sama sebe zvěčnila před zrcadlem, ale do popisku příspěvku napsala, že se jednalo o profesionální focení a že další snímky budou již brzy.

Fanoušci z různých zemí složili této krásné tenistce spoustu komplimentů, a to v různých jazycích. Některé z nich zajímalo hlavně to, kdy se Dominika vrátí zase k tenisu, jelikož poslední dobou skoro nesdílí fotografie týkající se její sportovní kariéry. Někteří fanoušci se dokonce začali obávat, zda neutrpěla nějaký úraz, protože už je to nějakou dobu, co si Dominika naposledy zahrála nějaký zápas.

Tenistka vetší část léta cestovala. Spolu se svým manželem Michalem Navarou navštívila několik zemí a často dráždila své fanoušky sexy fotkami svého vysportovaného těla v plavkách.

Dominika Cibulková je slavná slovenská profesionální tenistka, která v roce 2016 zvítězila na Turnaji mistryň. Má rychlý a agresivní styl hry. Během své kariéry už vyhrála osm turnajů kategorie WTA a dva turnaje kategorie ITF. Stala se první Slovenkou, která dosáhla mistrovského kola Grandslamu. Šestkrát získala titul slovenské Tenistky roku a pětkrát byla zvolena Sportovcem roku.