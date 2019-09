Topmodelka Simona Krainová s obnaženými prsy a uvolněnou tváří si sahá do kalhotek. Co tím myslí? Foto

Topmodelka Simona Krainová často dráždí své fanoušky erotickými fotografiemi ve spodním prádle a v plavkách. Tentokrát překonala sama sebe a zveřejnila fotku, na které si s obnaženými prsy sahá do kalhotek.

Na fotce Simona s uvolněnou tváří pózuje jen v černém saku, které ale skoro nepřikrývá její obnažené bujné křivky. Přitom jednou rukou dráždí mužské fantazie.

K příspěvku napsala, že toto gesto je udělané speciálně pro focení pro nový erotický kalendář pro rok 2020 s jejími odvážnými fotkami, který bude v prodeji už zítra.

Fotka během první hodiny dostala přes 4 tisíce laiků a spoustu komentářů. Muži zpozorovali, že Simona se dotkla velmi aktuální otázky, vždyť podle nich skoro každá žena masturbuje, ale skrývá to. Ale dle názoru většiny je to přirozené a nemá žádný smysl to skrývat.

Topmodelka před několika dny také dražila své fanoušky videem, na kterém ukázala další fotku z erotického kalendáře. Na záběrech Simona drží černobílou fotografii z kalendáře a zároveň posílá svým fanouškům pusu. Na fotce je modelka v černých plávkách s otevřeným výstřihem a sedí s roztaženýma nohama s doutníkem v puse.

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostní herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.