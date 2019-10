Úchvatné: Plíšková sexy zapózovala na Velké čínské zdi. Podle fanoušků ozdobila památku. Foto

Krásné české tenisky Karolína a Kristýna Plíškovy se vydaly do Číny, kde navštívily hodně významných turistických atrakcí. Sestry se na podělily s fanoušky na Instagramu o pěkné fotky z cesty do východní Asie.

Světově známá česká tenistka Kristýna Plíšková v úterý zveřejnila fotku na pozadí Velké čínské zdí.

Fanoušci pod fotkou Kristýny napsali, jak je báječná a krásná. „She gives normal guys something to dream about !!“ napsal jeden fanoušek, což v češtině znamená „Dává šance normálnímu chlapovi o čem snít“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Breathtaking😌 Публикация от Kristyna Pliskova (@kristynapliskova) 30 Сен 2019 в 6:43 PDT

„Krásná příroda a moc krásná žena, vypadáte skvělé, moc vám to sluší,“ komentují další fanoušci fotografie Plíškové na pozadí Velké čínské zdi v podobném stylu.

„You make the Great Wall look even better,“ napsal obdivovatel Kristýniny krásy.

Dá se to přeložit jako ,,Velká zeď s tebou vypadá mnohem krásněji".

Její sestra Karolína Plíšková také přidala na Instagram fotografie ze známé čínské památky. Fanoušci přivítali v Číně a zasypali komplimenty českou sportovkyni.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Great Wall will never fall 🙌 Публикация от Karolina Pliskova (@karolinapliskova) 30 Сен 2019 в 7:20 PDT

Karolína Plíšková občas zveřejňuje snímky, které se netýkají tenisu. Ukazuje fanouškům svůj všední život a sexy fotky v plavkách z dovolených, které tráví se svým manželem Michalem Hrdličkou.

Karolína Plíšková je česká profesionální tenistka a finalistka ženské dvouhry na US Open 2016. Mezi červencem až zářím 2017 byla světovou jedničkou ve dvouhře žen, jakožto první taková hráčka z České republiky a historicky dvacátá třetí od zavedení klasifikace v roce 1975.