„Zemi však z dívky nikdy nedostanete.“ Lucia Javorčeková zveřejnila fotku v roztrhaných džínách ze slovenské krajiny

Javorčeková se chlubí na snímku svými roztrhanými džínami a přírodou Slovenska. Podle polohy se jedná o obec Čierný Balog, který leží ve Slovenském rudohoří.

Modelka přidala ke snímkům následující komentář: „You can take the girl out of the country but you can’t take the country out of the girl.”

Dá se to přeložit jako „Můžete dostat dívku ze země, ale zemi z dívky nikdy nedostanete ".

Během jednoho dne získal snímek získal téměř 22 tisíc lajků.

Javorčeková již minulý týden sdílela fotky z Čierného Balogu, ale zapózovala na pozadí přírody poprvé.

Třeba na této fotografii podráždila své fanoušky v síťovaném prádle a baretu.

Na tomto snímku ukázala své bujné vnady v těsném svetříku.

Lucia Javorčeková mnoho let bydlela v Itálii, kde si vybudovala kariéru modelky. Lucia se proslavila tím, že se probojovala do finále Miss Universe. Je jedinou Slovenkou, která má na svém instagramovém účtu přes milion sledujících a nemá v zemi konkurenci.

Ještě jedna z nejsledovanějších Slovenek na Instagramu Zuzana Plačková se nedávno pochlubila fotografií hned po zákroku zvětšení pozadí.

Zuzana Plačková operaci podstoupila na soukromé klinice v Bratislavě. Pomocí speciálního přístroje jí byl z těla odebrán tuk, který byl zpracován a následně vložen do hýždí.

Zuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty.