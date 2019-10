„Prý jsem tlustá.“ Tereza Kerndlová si postěžovala fanouškům a zveřejnila lechtivou fotku. Opravdu by měla začít cvičit?

Tereza tento týden Instagram zaplavila žhavými fotografiemi ze slunečného města Marbella ve Španělsku. Mnozí fanoušci této zpěvačky jí pod fotkami psali, jak je krásná a že má pěknou postavičku. Evidentně se ale občas najdou i závistivci, kteří chtějí zpěvačce znepříjemnit den svými komentáři.

Kerndlová tak u jedné ze svých fotografií uvedla, že se diví tomu, jak někteří velmi rádi poučují, hodnotí či radí:

„Prý jsem tlustá a tohle je moc, tamto málo... chtělo by to začít cvičit, nepřehánějte to... furt se najdou lidi, co raděj a moralizujou, sami bůhví, co maj za tajemství, když ani nemáte vlastní profilovky! Ale víš, jak: JE MI JEDNO, ČO KDO HOVORÍ... já jen, že mě to nepřestává udivovat, že to někoho baví... poučovat, radit, hodnotit :) Mně je takhle dobře a šťastně... komu to vadí?“

Nicméně, mnohem častěji sledující pod jejími příspěvky v komentářích píšou lichotky. Často se tak jedná o komentáře tohoto typu: „Terezko, opět ti to moc sluší a je na tebe překrásný pohled.“

I Kerndlovou zasáhla smrt Gotta

Česká zpěvačka jeden ze svých středečních postů věnovala i tragické události, která dnes otřásla hudebním světem. Kráska se vyjádřila k tomu, že zemřel legendární zpěvák Karel Gott.

„Bůh se setkal s Bohem... Má vzpomínka na vás bude vždy barevná, jako jste byl vy sám! Děkuji za vaše slova, váš smích, za to že jsem si s vámi mohla zazpívat! Člověk nikdy zcela neodejde, dokud na něj někdo myslí! U vás to tak bude Karle! Milujeme vás!“ napsala Tereza poté, co se dozvěděla o smrti zpěváka.

Umělci si společně zazpívali například v roce 2003 na swingovém večeru.