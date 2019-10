„Nemáš těch kvítků ve vaně moc?“ Mottlová dráždí fanoušky polonahou fotkou ve vaně. A je to opravdu pohled pro bohy

Mottlová na začátku týdne zveřejnila žhavou fotografii ve vaně plné okvětních lístků. Ke snímku tato kráska napsala:

„Pondělí, klasika. Start nového týdne pro mě byl trochu zmatený… Teď jsem jsi byla alespoň vyzkoušet nové luxusní lázničky. Obrovská slast a pohodička.“

A z komentářů pod fotografií je vidět, že to slast nebyla pouze pro Mottlovou. Fanoušky totiž tato fotka nažhavila tak moc, že modelce psali, jak je úžasná a krásná.

„Tedy Baru, tohle se ti moc povedlo... Ten start,“ okomentoval fotku další uživatel.

Někteří ji označili za provokatérku, což by rozhodně sedělo, protože nejde o jedinou vyzývavou fotku, kterou Mottlová na sítích sdílela.

„Báro, nechte toho, ještě začnu být na ženský,“ napsala laškovně jedna uživatelka.

Další komentující ocenili především její krásné tělo a vzkázali jí, že je bohyně. A i další komentáře se nesly v podobném duchu: „Pohled pro bohy.“

A rozhodně se není čemu divit – třiatřicetiletá kráska se totiž rozhodně nemá za co stydět, spíše naopak! Svědčí o tom i dřívější fotografie, které na Instagramu sdílela.

Opakuje po Decastelo? Nebo je to naopak?

Se žhavými a polonahými fotkami českých celebrit se v poslední době roztrhl pytel. Jak jinak vysvětlit, že před několika dny sdílela téměř stejnou fotografii také česká herečka, modelka a moderátorka Eva Decastelo. I ona totiž pózuje ve vaně.

Nelze si nevšimnout, že obě krásky na fotce pózují v koupelně, která si je až neuvěřitelně podobná – nasvědčují tomu oranžové dlaždičky. Že by tedy Mottlová po Decastelo opakovala? Inspirovala ji její fotka a svěřila se do rukou stejného fotografa? Nebo je to naopak?

Barbora Mottlová

Vypadá to, že obě krásky byly totiž vyfoceny na stejném místě, jak uvádí popisek místa u dané fotografie. Zajímavé je ale i to, že Decastelo na fotce pózuje v černém odvážném body s velkým výstřihem, v němž se krásně rýsuje její bujné poprsí. A prakticky to stejné má na sobě i Mottlová – černý svršek s obřím výstřihem.

Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.

Co se týče jejího osobního života, kráska má v současné době vztah s bývalým mužem roku Josefem Kůrkou. A pár už spolu i bydlí. Se svým bývalým partnerem, návrhářem, se rozešla po tříměsíčním vztahu.